Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Сообщение о гибели Горячева в Запорожской области может свидетельствовать о том, что российские войска перебросили части 35-й общевойсковой армии для проведения операций в Запорожской области, а также о том, что некоторые российские чиновники продолжают действовать вблизи линии фронта и остаются уязвимыми к точным ударам". со стороны Украины", - говорится в обзоре.

По словам аналитиков, украинские войска продолжают контрнаступательные операции и, по крайней мере, на трех направлениях 13 июня достигли ограниченных территориальных успехов.

Согласно анализу ISW, украинские Вооруженные Силы совершили продвижение к северо-востоку от Бахмута на 250 метров и к югу от Бахмута на 200 метров. Кроме того, за последние сутки военные осуществили продвижение на 500-1000 метров вблизи административной границы Запорожской и Донецкой областей, освободив около трех квадратных километров территории в этом районе.

Также спикер украинского Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска освободили более 100 квадратных километров территории с начала контрнаступательных операций.