Российское военное командование остается уязвимым перед точными ударами со стороны Украины, - ISW
Ликвидация генерал-майора Сергея Горячева может свидетельствовать о потенциальной передислокации российских войск и уязвимости оккупационного командования к точным ударам со стороны Украины
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
"Сообщение о гибели Горячева в Запорожской области может свидетельствовать о том, что российские войска перебросили части 35-й общевойсковой армии для проведения операций в Запорожской области, а также о том, что некоторые российские чиновники продолжают действовать вблизи линии фронта и остаются уязвимыми к точным ударам". со стороны Украины", - говорится в обзоре.
По словам аналитиков, украинские войска продолжают контрнаступательные операции и, по крайней мере, на трех направлениях 13 июня достигли ограниченных территориальных успехов.
Согласно анализу ISW, украинские Вооруженные Силы совершили продвижение к северо-востоку от Бахмута на 250 метров и к югу от Бахмута на 200 метров. Кроме того, за последние сутки военные осуществили продвижение на 500-1000 метров вблизи административной границы Запорожской и Донецкой областей, освободив около трех квадратных километров территории в этом районе.
Также спикер украинского Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска освободили более 100 квадратных километров территории с начала контрнаступательных операций.
- По состоянию на 12 июня на Бахмутском направлении Силы обороны Украины прошли на флангах от 250 до 700 метров, сдвинув тем самым неприятеля.
- Кроме того, отмечалось, что за сутки на Таврическом направлении армия РФ потеряла около 4 рот военных убитыми и ранеными.
- Также на Запорожье был уничтожен начальник штаба 35-й общевойсковой армии РФ генерал-майор Сергей Горячев - в ВСУ не подтвердили это, но обещали предоставить информацию после уточнения.
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