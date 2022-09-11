Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Российское телевидение давно превратилось в военизированную тотальную пропаганду. Печально, что это эффективно работает. У меня есть ощущение, что надо бить не по российской армии, а по Останкино. Оттуда идет постоянная подпитка ненависти по всему миру", - заметил Рашкин.

По его словам, в США российские эмигранты тоже становятся радикализированными только потому, что они смотрят российское ТВ, и это большая угроза.

"То, что россияне не могут противостоять пропаганде, говорит о слабости населения, получающего инструкции по телевидению. Россияне имеют большую проблему с критическим мышлением", - подчеркнул Рашкин.

Заявления министерства обороны РФ об организованном отводе российских военных с Харьковщины на Донбасс не соответствуют действительности

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