Российское ТВ превратилось в военизированную тотальную пропаганду, - политический деятель Рашкин
Политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин считает, что российские пропагандисты будут признавать то, что им прислали в методичке
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Российское телевидение давно превратилось в военизированную тотальную пропаганду. Печально, что это эффективно работает. У меня есть ощущение, что надо бить не по российской армии, а по Останкино. Оттуда идет постоянная подпитка ненависти по всему миру", - заметил Рашкин.
По его словам, в США российские эмигранты тоже становятся радикализированными только потому, что они смотрят российское ТВ, и это большая угроза.
"То, что россияне не могут противостоять пропаганде, говорит о слабости населения, получающего инструкции по телевидению. Россияне имеют большую проблему с критическим мышлением", - подчеркнул Рашкин.
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