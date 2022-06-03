Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Судно РМ3 класса Славутич, порт приписки Астрахань, с украденными в Мариуполе 2,5 тыс. тонн металлопроката вошло в акваторию порта Ростов-на-Дону, Россия. Первый полный цикл официального государственного грабежа Мариуполя завершен", - отметил он.

Петр Андрющенко добавил, что 3 июня в акваторию порта Мариуполь должно зайти новое судно, чтобы продолжить вывоз металла.

18 мая писали, что в Мариуполе россияне пытаются возобновить работу торгового порта и вывезти в РФ зерно, металл и глину на десятки миллионов долларов.

28 мая омбудсман Людмила Денисова сообщила, что россияне вывозят из Мариуполя в Ростов 3 тыс. тонн металла, разминируя для этого порт и восстанавливая железнодорожное сообщение.

29 мая Петр Андрющенко показал видео похищения россиянами металла из города.

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