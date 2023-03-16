Российское руководство согласовало агрессивные действия самолетов, повредивших американский беспилотник, - NBC
В Кремле были осведомлены об атаке на американский военный дрон – агрессивные действия российских истребителей были заранее согласованы руководством
Об этом сообщает телеканал NBC News.
Уничтожение американского военного беспилотника было согласовано в Кремле, заявили американские чиновники, знакомые с разведданными. Это было намерение "действовать агрессивно во время перехвата".
Российские самолеты сбросили авиационное топливо на MQ-9 Reaper, что является беспрецедентным действием, и двое официальных лиц сказали, что намерение заключалось в том, чтобы сбить беспилотник с курса или вывести из строя его возможности наблюдения.
Чиновники Вашингтона отметили, что данные о том, одобрял ли такие действия лично Владимир Путин, отсутствуют. Известно лишь, что о действиях двух российских Су-27 в Черном море было осведомлено руководство самого высокого уровня.
По словам американских чиновников, россияне уже добрались до места падения обломков дрона и проводят активные поисковые работы. Однако пока нет признаков того, что им удалось что-нибудь обнаружить.
- 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на высшем уровне и вызвали посла России в Вашингтон.
- Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента со сбитым американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
- 15 марта в Белом доме заявили , что инцидент с беспилотником не помешает США совершать полеты над Черным морем.
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