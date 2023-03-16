Об этом сообщает телеканал NBC News.

Уничтожение американского военного беспилотника было согласовано в Кремле, заявили американские чиновники, знакомые с разведданными. Это было намерение "действовать агрессивно во время перехвата".

Российские самолеты сбросили авиационное топливо на MQ-9 Reaper, что является беспрецедентным действием, и двое официальных лиц сказали, что намерение заключалось в том, чтобы сбить беспилотник с курса или вывести из строя его возможности наблюдения.

Чиновники Вашингтона отметили, что данные о том, одобрял ли такие действия лично Владимир Путин, отсутствуют. Известно лишь, что о действиях двух российских Су-27 в Черном море было осведомлено руководство самого высокого уровня.

По словам американских чиновников, россияне уже добрались до места падения обломков дрона и проводят активные поисковые работы. Однако пока нет признаков того, что им удалось что-нибудь обнаружить.