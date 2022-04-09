Российское руководство не учло факт, что нападает на страну с величайшей смелостью - Украину, - Зеленский обратился к миру на акции #StandUpForUkraine
Президент Владимир Зеленский выступил на глобальной акции #StandUpForUkraine в Варшаве
Видеообращение он обнародовал в Telegram.
"Миллионы людей в разных странах, на разных континентах видят нашу смелость. История навсегда запомнит ее. Российское руководство не учло факт, что нападает на самую большую страну – Украину, самую большую по смелости", - подчеркнул президент.
Он отметил, что украинцы не побоялись массовых ракетных ударов.
"Наша смелость уже нанесла России такие потери, которых она не видела десятки лет, хотя воюет постоянно", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что все остальные люди на Земле также должны быть смелыми, чтобы противостоять российской тирании.
"Надо сделать все, чтобы Россия искала мир, а ее военные отвечали за совершенные преступления. Нужны санкции против всех российских банков, нефтяное эмбарго", - добавил он.
Зеленский напомнил, что Украина нуждается в оружейной, финансовой и гуманитарной помощи.
"Демократический мир имеет силу, чтобы помочь. Украинская смелость заслуживает уважения. Убеждайте своих политиков. Будьте с Украиной", - подытожил президент.
- В субботу 9 апреля в Варшаве состоялось мероприятие Stand Up for Ukraine. В поддержку украинских беженцев собрали 10,1 млрд евро.
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