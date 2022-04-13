Российское руководство будет реально искать мир, или в результате этой войны навсегда покинет международную арену, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию по-настоящему искать мир и закончить войну
Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении.
"Вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности. О том, что даже имея значительные запасы еще советской военной техники и значительное количество солдат, которых командование не жалеет от слова "вообще", российские военные сомневаются в своей способности взломать Украину. Что же? Делаем все, чтобы их сомнения оправдались. Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам. Или российское руководство будет реально искать мир, или в результате этой войны Россия навсегда покинет международную арену", - говорится в обращении президента.
- 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский агрессор пытается забрать в свои войска южан нашей страны, с территорий, которые она временно оккупировала.
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