Об этом сказал политолог Александр Морозов в эфире Еспресо.

По его словам, у РФ нет альянса, например, с министра обороны Сергея Шойгу, первого заместителя главы АП Сергея Кириенко и гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, которые говорят, что пора брать ответственность за ситуацию на себя, ведь президент России Владимир Путин зашел слишком далеко.

"Итак, я не сомневаюсь, что Путин пойдет, что ему положат на стол результаты опросов, бесед, которые сейчас ведут с большим кругом людей работники военной и генеральной прокуратуры и ФСБ, чтобы понять, что предъявлять по итогам этого путча населению и всем руководящим кадрам, кто это все. Пока неизвестно, какой изберут сценарий, в любом случае это не произошло. Если говорить об этом "политбюро", то можно четко сказать, что оно дезориентировано и не может сдвинуться с той точки, в которой находится. Вероятно, все эти люди собираются дальше двигаться к геене огненной вместе с Путиным, в водоворот, не собирается ни один из них создавать", - подчеркнул Александр Морозов.

Что известно о мятеже Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ПИК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ПИК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.

Евгений Пригожин заявил , что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ПИК Вагнера, а не устранения власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин. А в минобороны РФ утверждали , что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

В США считают, что заместитель командующего оккупационными войсками Сергей Суровикин заранее знал о планах главаря НДС Вагнера Евгения Пригожина устроить мятеж в России. В Кремле отреагировали на такое заявление и сказали, что это просто "спекуляция".

29 июня издание FT писало, что командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа Пригожина. В России это опровергают, в частности, дочь Суровикина.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post отметил , что из-за прибытия ПВК Вагнера в Беларусь Украине, возможно, придется рассмотреть новую угрозу своей северной границе и принять соответствующие меры.

7 июля медиагруппа ARD сообщила, что немецкая разведка могла перехватить разговор Лукашенко и Пригожина во время мятежа в РФ.