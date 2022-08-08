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Российское оружие оснащено западными компонентами - оборонный аналитический центр RUSI

8 августа, 2022 понедельник
16:21
война с Россией

В российском оружии, найденном в Украине, обнаружено более 450 компонентов иностранного производства, российские спецслужбы ищут доступ к западной микроэлектронике через третьи страны

Об этом сообщил оборонный аналитический центр Royal United Services Institute в своем новом отчете за август.

Как говорится в отчете RUSI, в найденном в Украине российском оружии обнаружено более 450 уникальных компонентов иностранного производства.

"RUSI обнаружил по меньшей мере 450 различных уникальных компонентов иностранного производства, при разборе 27 единиц этого оружия обнаружили, что большинство из них произведено американскими компаниями с многолетней репутацией для проектирования и строительства сложной микроэлектроники для армии США", - пишет оборонный аналитический центр.

Анализ RUSI показал, что российские спецслужбы работают над созданием новых маршрутов для безопасного доступа к западной микроэлектронике через третьи страны.

"В течение нескольких лет Россия управляла рядом сетей, незаконно покупала товары в Европе и Северной Америке с помощью подставных компаний, мошеннических конечных лицензиатов и других схем, которыми пользовались еще ее советские предшественники", - пишет RUSI.

В отчете говорится, что около двух третей компонентов были произведены американскими компаниями, такими как Analog Devices и Texas Instruments. Другие компоненты были из Японии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Швейцарии и Нидерландов.

"Российское оружие, критически зависящее от западной электроники, привело к гибели тысяч украинцев", — сказал Reuters Джек Уотлинг, специалист по наземным военным действиям RUSI.

По мнению представителей RUSI, несмотря на то, что многие иностранные компоненты содержатся в повседневных бытовых товарах, не подпадающих под санкции, в том числе микроволновки, запрет экспорта может осложнить для России пополнение своего склада оружия, например крылатых ракет.

К примеру, российская крылатая ракета Х-101, которая была использована для ударов по украинским городам, в том числе по Киеву, также имела 31 иностранный компонент, изготовленный американской корпорацией Intel и Xilinx, принадлежащей AMD.

По информации из отчета, компании, чьи компоненты оказались в российском оружии, заявили, что соблюдают торговые санкции и прекратили продавать компоненты в Россию.

"Российская армия может быть навсегда ослаблена, если западные правительства усилят экспортный контроль, сумеют закрыть тайные сети закупок в стране и предотвратят производство чувствительных компонентов в государствах, поддерживающих Россию... Россия изо всех сил пытается закупить то, что может, оптом до того, как сеть закроется. Пора действовать", - сообщает RUSI.

Также результаты отчета показывают, что Россия по-прежнему зависит от иностранных микросхем для всего – от тактических радиостанций до беспилотников и высокоточных боеприпасов дальнего действия.

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оружие
США
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