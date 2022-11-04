Российское общество – это гигантская секта, - психолог Покальчук

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Мы видим россиян так, как европейцы раньше видели украинцев, то есть мы думаем, что они примерно такие, как и мы, только сошли с ума. Россияне – совершенно другие люди, нельзя оценивать их поведение с точки зрения формальной логики, а надо смотреть с точки зрения психопатологии или сектантского поведения. Это гигантская секта со своими дурноватыми правилами, следуя которым, члены секты отдают свои жизни и здоровье вождю, а сам вождь очевидно им лжет и при этом прекрасно себя чувствует. Цельсектанта и торжество его больного ума – отдать свою жизнь лидеру секты", - объяснил психолог.



Олег Покальчук отметил, что членство в секте подразумевает тотальное подчинение, поэтому секты и делятся на авторитарные и тоталитарные по степени влияния и по мере вырождения.



"Россия - это крайнее сектантское вырождение, которое в основе имело христианскую терминологию. Кстати, большое количество деструктивных сект используют христианскую терминологию. Сатанизм, крики, кликушество, истерия - обычные технологии, которым уже сотни лет. Такова природа тоталитаризма, что ты никто и ни на что не претендуешь, потому что есть вождь или вожди, которые знают все лучше, а тебе не надо думать, потому что все проблемы в Москве, а у тебя нет проблем. Забрали кого-то на войну, потом дали "Ладу Калину", то есть нет никакой эмпатии и гуманности, потому что гуманизм и тоталитаризм – это совершенно противоположные вещи. Не надо у них выискивать искры человечности, они такими выросли, это биология", - подытожил Покальчук.

Ранее Игорь Эйдман, социолог и российский оппозиционер, отметил, что население России делится на три группы , но большинство – это безвольное болото.

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