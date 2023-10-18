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Российское наступление в районе Авдеевки стало самым масштабным с 2014 года, - Барабаш

18 октября, 2023 среда
10:29
Война с Россией

Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш заявил, что российские войска совершили самое масштабное наступление на Авдеевку за все время войны в Украине с 2014 года. Сейчас в городе относительно затишье, но ожидается новое обострение

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Я точно могу сказать, что это самое масштабное наступление, которое было вообще на Авдеевку за все времена войны, начиная с 2014 года... Но это еще не конец истории, которую они начали 10 октября", - отметил Барабаш.

По его словам, уже четвертые сутки в городе стало немного тише – россияне уменьшили количество обстрелов, ракетных ударов, штурмовых действий. Однако на позициях военных тише не становится – там продолжаются стрелковые бои круглосуточно.

Председатель Авдеевской ГВА отметил, что так называемое "затишье" - это наблюдаемое пока уменьшение оборотов врага, говорит о том, что оккупанты на данный момент "выдохлись". Барабаш добавил, что ситуацию силы сопротивления на Авдеевском направлении действительно стабилизировали.

"К сожалению, это еще повторится, это еще не конец истории. Враг сейчас перегруппировывается, третью ночь подряд подтягивает технику глубже в тыл. Скорее всего, в ближайшие дни мы ждем, что будет обострение ситуации", - подчеркнул он.

Что известно о российском наступлении вблизи Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что российские террористы бросили до 2 тысяч личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки. Он также отметил, что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, предпринимает безуспешные штурмовые действия.

12 октября эксперты ISW отметили, что попытки атак россиян в районе Авдеевки вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам, однако они имеют другую цель - сковать украинские силы и не допустить их передислокации на другие участки фронта.

На следующий день стало известно, что за три дня русские войска захватили 4,52 кв. км территории по разным направлениям возле Авдеевки. оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал о новой тактике врага возле Авдеевки, отметив, что ситуация близка к критической. В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает , что войска РФ готовы к длительной наступательной операции на Авдеевском направлении.

Уже 14 октября в Институте изучения войны отчитались , что попытки РФ атаковать Авдеевку провалились – их наступление может превратиться в "биение в бетонную стену". А Силы обороны за сутки на Авдеевском направлении отразили около 20 атак оккупантов.

Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби подчеркнул , что новое наступление российской армии возле Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов, и отметил, что украинские защитники отразят атаку оккупантов.

Впоследствии стало известно, что российские кафиры установили новую дату полного выхода на административные границы Донецкой области – до 31 декабря 2023 года они планируют оккупировать весь регион. В то же время, уже сейчас россияне уничтожают Авдеевку.

15 октября аналитики ISW рассказали , что российские войска сталкиваются с рядом серьезных проблем во время наступления на Авдеевку. В частности, речь идет об оборонных укреплениях украинских военных и проблемах с медицинским обеспечением в самой армии РФ. А издание The Economist написало , что независимо от того, удастся российским войскам захватить Авдеевку на Донетчине или нет, это все еще будет иметь негативное влияние на длительное украинское контрнаступление на юге.

16 октября американский ISW отметил, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились , у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Барабаш тогда подчеркнул , что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки оцепить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных пределах.

Кроме того, сообщалось , что после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 в Украине.

Украина
Россия
російська армія
Донетчина
окупанти
Авдеевка
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