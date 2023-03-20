Об этом говорится в отчете ISW.

"Заявления украинских военных о темпах и перспективах текущих наступательных операций России могут свидетельствовать о том, что всеобщее весеннее наступление России приближается к кульминации", - говорится в сообщении.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый 19 марта заявил, что Россия не смогла собрать достаточно сил для предполагаемого большого наступления на Донбассе, и отметил, что нынешние наступательные действия РФ нельзя назвать "большой стратегической операцией". В Институте отмечают, что российские силы не могут завершить тактический захват Бахмута, что подтверждает оценку того, что наступление группы Вагнера близ Бахмута, вероятно, близится к кульминации.

Кроме этого, у них есть проблемы с наступлением и в районе Авдеевки – Донецка и Угледара.

"Недавнее наступление на Авдеевку привело к большим потерям со стороны России, эквивалентным одной роте", - напоминают в ISW.

Также из-за необходимости усиления находящихся под Угледаром подразделений россияне ухудшают состояние наступления в Донецкой области.

"155-я бригада морской пехоты понесла катастрофические потери в живой силе и технике во время постоянных неудачных атак на Угледар в ноябре 2022 года и феврале 2023 года, и российское военное руководство, вероятно, в значительной степени возлагается на резервные части 98-й воздушно-десантной дивизии, чтобы компенсировать эти потери", – говорят эксперты.

Также в район Угледара перемещают некоторые части 8-й воздушно-десантной дивизии, расположенной в районе Кременной Луганской области, что "свидетельствует об уровне отчаяния со стороны российского командования".

Наступления на Бахмут, Угледар, а также по линиям Авдеевка – Донецк и Сватово – Кременная не принесли россиянам ничего, кроме тактических достижений. Поэтому, по словам аналитиков, всеобщее российское весеннее наступление, вероятно, приближается к кульминации, а у Украины появляется возможность перехватить инициативу и начать контрнаступление.

В Институте предполагают, что ВСУ провели локальную контратаку юго-западнее Бахмута на фоне обострения обсуждений в России возможного украинского контрнаступления в районе Бахмута. И эти обсуждения свидетельствуют о том, что "российские источники все больше не уверены в способности российских военных удержать инициативу вокруг Бахмута".

Также украинские военные продолжают указывать, что массовые потери российских войск в районе Угледара серьезно ослабляют российский наступательный потенциал в Донецкой области.

"Специальное восстановление существующих подразделений для развертывания под Угледаром, а также очевидное создание подбригадных эшелонированных специальных формирований, свидетельствует о том, что боевые возможности России на западе Донецкой области значительно ухудшились", – говорят в ISW.

По мнению специалистов, "у Украины есть все возможности для того, чтобы перехватить инициативу и начать контрнаступление на критически важных участках нынешней линии фронта".