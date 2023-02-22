Российское население изменило отношение к войне в Украине, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На фоне постоянного процесса массовой мобилизации в РФ, в Кремле фиксируют рост недоверия относительно целесообразности начавшейся полномасштабной войны против Украины. Об этом Центру национального сопротивления стало известно от подполья, которое имеет доступ к результатам социологических исследований, проводимых администрацией Путина", - пишут в ЦНС.

В материале говорится, что за последние месяцы также снижается рейтинг и российского диктатора Владимира Путина.

"Особенно ситуация обострилась на фоне новой массовой волны мобилизации в РФ, которая стартовала в начале января этого года. Тот факт, что российские власти не будут останавливаться и будут продолжать боевые действия в Украине, заставляет российских пропагандистов сформировать новый концепт идеологической мобилизации населения РФ вокруг поддержки войны. Поэтому идеологи Путина будут навязывать обществу идею "новой отечественной войны", - рассказали в Центре нацсопротивления.

Запуск этой кампании поручили заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Данная идеологическая концепция призвана мобилизовать население, возвеличивающее "победу СССР" в "Отечественной войне".