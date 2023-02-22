Российское население изменило отношение к войне в Украине, - Центр нацсопротивления
Из-за системных неудач на поле боя, российское население теряет энтузиазм к поддержке войны в Украине
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"На фоне постоянного процесса массовой мобилизации в РФ, в Кремле фиксируют рост недоверия относительно целесообразности начавшейся полномасштабной войны против Украины. Об этом Центру национального сопротивления стало известно от подполья, которое имеет доступ к результатам социологических исследований, проводимых администрацией Путина", - пишут в ЦНС.
В материале говорится, что за последние месяцы также снижается рейтинг и российского диктатора Владимира Путина.
"Особенно ситуация обострилась на фоне новой массовой волны мобилизации в РФ, которая стартовала в начале января этого года. Тот факт, что российские власти не будут останавливаться и будут продолжать боевые действия в Украине, заставляет российских пропагандистов сформировать новый концепт идеологической мобилизации населения РФ вокруг поддержки войны. Поэтому идеологи Путина будут навязывать обществу идею "новой отечественной войны", - рассказали в Центре нацсопротивления.
Запуск этой кампании поручили заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Данная идеологическая концепция призвана мобилизовать население, возвеличивающее "победу СССР" в "Отечественной войне".
- 21 февраля Путин пригрозил "расширением войны", если Запад предоставит Украине дальнобойное вооружение. Кроме того, российский диктатор заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
- Также Владимир Путин приказал российским военным готовиться к испытаниям ядерного оружия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 39.88
-
EUR
Покупка 41.31Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное