Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"



"Россияне внутренне считают, что нужно переходить к репрессиям внутри страны. Они привыкли к тому, что они существуют в репрессивной системе. Россияне уже хотят кого-то наказать за собственные беды. Поэтому я убеждена, что, как только ослабят власти Путина, в России будет несколько категорий людей, которых будут целенаправленно уничтожать. В частности, евреи, поскольку у россиян так принято", - пояснила Слободянюк.

Кандидат исторических наук убеждена, что одной из категорий граждан, которые могут подвергнуться репрессиям в России, могут быть геи.

"Также под репрессии в России могут попасть геи. Для нас это не важно, однако Россия вошла в пятерку, в которых все еще "расцветает" эпидемия ВИЧ/СПИДа. Поэтому я уверена, что только в России возникнет вопрос о СПИДе, то россияне будут винить в этом геев", - добавила она.

9 декабря в "Энергоатоме" сообщили, что российские военные ворвались в помещения станции, избили начальника Управления социальных программ ЗАЭС и его заместителя и вывезли мужчин в неизвестном направлении.