Российское минцифры запретило чиновникам использовать iPhone в служебных целях
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запретило использование для служебных целей мобильных устройств от американской корпорации Apple
Об этом, как сообщает российское пропагандистское издание ТАСС, рассказал в кулуарах форума "Цифровая эволюция" глава министерства Максут Шадаев.
По его словам, в личных целях iPhone можно использовать, однако запрещено использовать технику Apple для доступа к рабочей почте и документообороту.
Шадаев объяснил, что министерство не планирует финансировать закупку личных устройств для доступа к рабочим программам.
Как сообщило накануне другое российское пропагандистское издание, "Известия", на фоне отказа от Apple в государственных структурах России начали тестировать смартфоны и планшеты на базе отечественной операционной системы "Аврора".
Издание пишет, что несколько десятков таких устройств уже поставили в совет Федерации, их тестируют. Если эксперимент удастся, объем таких гаджетов будет увеличен. При этом "Аврора" должна работать на гаджетах российского производства.
Разработкой и внедрением "Авроры" занимается "Открытая мобильная платформа", принадлежащая Ростелекому. Там заявили, что "готовы помочь заказчикам перейти с американских на отечественную мобильную экосистему".
- В начале июня российская ФСБ сообщила, будто раскрыла разведывательную сеть, использующую вредоносное программное обеспечение на гаджетах Apple, чтобы шпионить за пользователями.
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