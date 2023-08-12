Об этом, как сообщает российское пропагандистское издание ТАСС, рассказал в кулуарах форума "Цифровая эволюция" глава министерства Максут Шадаев.

По его словам, в личных целях iPhone можно использовать, однако запрещено использовать технику Apple для доступа к рабочей почте и документообороту.

Шадаев объяснил, что министерство не планирует финансировать закупку личных устройств для доступа к рабочим программам.

Как сообщило накануне другое российское пропагандистское издание, "Известия", на фоне отказа от Apple в государственных структурах России начали тестировать смартфоны и планшеты на базе отечественной операционной системы "Аврора".

Издание пишет, что несколько десятков таких устройств уже поставили в совет Федерации, их тестируют. Если эксперимент удастся, объем таких гаджетов будет увеличен. При этом "Аврора" должна работать на гаджетах российского производства.

Разработкой и внедрением "Авроры" занимается "Открытая мобильная платформа", принадлежащая Ростелекому. Там заявили, что "готовы помочь заказчикам перейти с американских на отечественную мобильную экосистему".