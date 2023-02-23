Российское минобороны второй раз за день заявило, будто Украина готовит вторжение в Приднестровье
Министерство обороны России второй раз на протяжении дня распространило сообщение о том, что Украина готовится к вторжению в Приднестровье
Такая информация размещена в телеграм-канале российского министерства.
В сообщении говорится, что "киевский режим активизировал подготовку к вторжению". По версии минобороны России, Вооруженные Силы Украины готовят такую акцию в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья.
Министерство обороны Российской Федерации также написало, что на территории Приднестровья "фиксируется значительное накопление личного состава и военной техники украинских подразделений", "развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР"
В российском министерстве добавили, что такая провокация украинских властей "несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье". И заверили, что российские вооруженные силы "адекватно отреагируют на подготовку провокации украинской стороны", не уточнив подробности.
Пока в правительстве Молдовы не отреагировали на это сообщение.
- Заметим, это уже второй раз за день 23 февраля в минобороны России распространяют тезис о якобы подготовке Украины к провокации в Приднестровье. Несмотря на то, что утром официальные власти Молдовы уже отрицали эту информацию.
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