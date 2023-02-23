Российское минобороны второй раз за день заявило, будто Украина готовит вторжение в Приднестровье

Такая информация размещена в телеграм-канале российского министерства.

В сообщении говорится, что "киевский режим активизировал подготовку к вторжению". По версии минобороны России, Вооруженные Силы Украины готовят такую акцию в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья.

Министерство обороны Российской Федерации также написало, что на территории Приднестровья "фиксируется значительное накопление личного состава и военной техники украинских подразделений", "развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР"

В российском министерстве добавили, что такая провокация украинских властей "несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье". И заверили, что российские вооруженные силы "адекватно отреагируют на подготовку провокации украинской стороны", не уточнив подробности.

Пока в правительстве Молдовы не отреагировали на это сообщение.