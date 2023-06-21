Российское минобороны извлекло уроки и изменило информационную политику по освещению контрнаступления ВСУ, - ISW
В министерстве обороны России изменили информационную политику по освещению контрнаступательных действий украинских военных
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
"Министерство обороны России продолжает реагировать на украинские контрнаступательные операции с относительно высокой степенью согласованной риторики, что свидетельствует о том, что МО сделало выводы из своих прошлых ошибок в управлении информационным пространством во время предыдущих украинских контрнаступлений", - говорится в сообщении.
Российский министр обороны Сергей Шойгу выступил на Коллегии министерства обороны РФ 20 июня, начиная его с обсуждения контрследующих операций, которые проводит Украина на мероприятии Донецкой и Запорожской областей.
Отмечается, по словам Шойгу, с 4 июня украинские войска нанесли 263 последующих удара по позициям россиян. В то же время он отрицал, что украинские силы смогли добиться успехов на фронте, игнорируя общедоступные геолокационные доказательства по продвижению Украины.
Аналитики подчеркивают, что тот факт, что Шойгу публично и относительно спокойно обсудил контрнаступление ВСУ (даже несмотря на типичное для Минобороны отрицание украинских успехов) является заметным следствием несостоятельности России подготовить единый ответ на украинские контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году и паники в России. Это свидетельствует о том, что российское информационное пространство в определенной степени адаптировалось и извлекло уроки из прошлых моментов информационного коллапса.
- 11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья.
- Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.
- Она рассказала , что в течение прошлой недели ВСУ уволили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.
- 19 июня в Министерстве обороны Украины официально подтвердили увольнение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на таврическом направлении продвинулись до 7 км.
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