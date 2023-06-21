Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

"Министерство обороны России продолжает реагировать на украинские контрнаступательные операции с относительно высокой степенью согласованной риторики, что свидетельствует о том, что МО сделало выводы из своих прошлых ошибок в управлении информационным пространством во время предыдущих украинских контрнаступлений", - говорится в сообщении.

Российский министр обороны Сергей Шойгу выступил на Коллегии министерства обороны РФ 20 июня, начиная его с обсуждения контрследующих операций, которые проводит Украина на мероприятии Донецкой и Запорожской областей.

Отмечается, по словам Шойгу, с 4 июня украинские войска нанесли 263 последующих удара по позициям россиян. В то же время он отрицал, что украинские силы смогли добиться успехов на фронте, игнорируя общедоступные геолокационные доказательства по продвижению Украины.

Аналитики подчеркивают, что тот факт, что Шойгу публично и относительно спокойно обсудил контрнаступление ВСУ (даже несмотря на типичное для Минобороны отрицание украинских успехов) является заметным следствием несостоятельности России подготовить единый ответ на украинские контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году и паники в России. Это свидетельствует о том, что российское информационное пространство в определенной степени адаптировалось и извлекло уроки из прошлых моментов информационного коллапса.