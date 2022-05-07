Российское министерство промышленности и торговли выпустило приказ, позволяющий обходить санкции через третьи страны, - Ермак

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.



"Если объяснить простыми словами – если автомобили Tesla с лого компании были направлены на продажу в условном Казахстане, то в России их реализация считается нарушением прав правообладателя", – разъясняет Ермак.



Согласно новому приказу, ввоз в Россию товаров, рассчитанных на продажу на другом рынке, без согласия правообладателя, теперь не будет признаваться нарушением его прав.

"Таким решением РФ хочет открыть путь к обходу ограничений, а также к наполнению рынка товарами компаний, ушедших из России, через другие страны", - добавил Ермак.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны сообщило, что российские предприятия жалуются на то, что действия их госслужащих усиливают эффект международных санкций. В результате "борьбы" с экономическими санкциями предполагается отток производства в Китай.

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