Российское министерство обороны снова спекулирует выдумками о "химической атаке" со стороны Украины
На этот раз рассказывают о "планах" украинских спецслужб провести химическую атаку в Первомайском Харьковской области
Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС.
Агентство публикует видео с выступлением пресс-секретаря МО РФ Игоря Конашенкова, в котором тот рассказывает о "планах" украинских спецслужб провести "в городе Первомайский Харьковской области большую провокацию с применением ядовитых веществ".
По словам Конашенкова, на территории производственного объединения "Химпром" сотрудники СБУ заминировали хранилище со 120 тоннами хлора.
Это хранилище якобы планируют взорвать и обвинить Россию в создании химической катастрофы, что повлечет за собой гибель местных жителей.
Никаких доказательств подготовки "провокации" спикер МО РФ не предоставил.
- Напомним, после вытеснения из Бучи российских захватчиков там было обнаружено около 300 расстрелянных гражданских лиц. Многие из них были со связанными руками.
- Военные преступления россиян против мирного населения Украины задокументированы Human Rights Watch .
- Минобороны России цинично лгало о Буче: "Ни один из мирных жителей не пострадал".
- Кремлевская пропаганда назвала имя командира рашистов, ответственного за "зачистку" Бучи. Его прадед воевал с бандеровцами.
- Генсек ООН шокирован событиями в Буче и призывает к независимому расследованию преступлений России.
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