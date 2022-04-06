Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС.



Агентство публикует видео с выступлением пресс-секретаря МО РФ Игоря Конашенкова, в котором тот рассказывает о "планах" украинских спецслужб провести "в городе Первомайский Харьковской области большую провокацию с применением ядовитых веществ".

По словам Конашенкова, на территории производственного объединения "Химпром" сотрудники СБУ заминировали хранилище со 120 тоннами хлора.



Это хранилище якобы планируют взорвать и обвинить Россию в создании химической катастрофы, что повлечет за собой гибель местных жителей.



Никаких доказательств подготовки "провокации" спикер МО РФ не предоставил.