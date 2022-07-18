Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

В СБУ составляли, что командиры оккупационных войск, вторгшихся на территорию нашего государства в феврале, использовали топографические карты Украины в 1969 году. Об этом свидетельствуют документы захватчиков, которые изъял государственный орган на месте временно оккупированных рашистами районов Харьковской области.

По сообщению СБУ, информация на найденных картах российского мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады не обновлялась, по меньшей мере, 53 года.

"На картах оккупантов полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов прошлого века. Также отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища, возведенные в семидесятые годы. А государственная граница между Украиной и Россией нарисована шариковой ручкой, поскольку на картах ее вообще не было", – информирует СБУ.

СБУ задержала российскую агентку, которая "сливала" врагам координаты объектов для ракетных ударов по Киеву.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb