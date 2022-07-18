Российское командование руководствовалось 50-летними картами во время вторжения в Украину
Российское командование во время вторжения в Украину руководствовалось картами более 50 лет
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
В СБУ составляли, что командиры оккупационных войск, вторгшихся на территорию нашего государства в феврале, использовали топографические карты Украины в 1969 году. Об этом свидетельствуют документы захватчиков, которые изъял государственный орган на месте временно оккупированных рашистами районов Харьковской области.
По сообщению СБУ, информация на найденных картах российского мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады не обновлялась, по меньшей мере, 53 года.
"На картах оккупантов полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов прошлого века. Также отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища, возведенные в семидесятые годы. А государственная граница между Украиной и Россией нарисована шариковой ручкой, поскольку на картах ее вообще не было", – информирует СБУ.
- СБУ задержала российскую агентку, которая "сливала" врагам координаты объектов для ракетных ударов по Киеву.
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