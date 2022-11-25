Российское командование перебросило в Беларусь около 12 тыс. мобилизованных военных
Российское командование продолжает перебрасывать военных на территорию Беларуси, их там уже около 12 тысяч человек
Такие данные от белорусского подполья обнародовал Центр национального сопротивления.
"Известно, что россияне развернули около 63 палаток в районе населенного пункта Бабуничи (Гомельская область). Всего на территории страны уже размещено до 12 тысяч мобилизованных россиян", - говорится в сообщении.
В ЦНС указывают, что в Беларуси условия на полигонах намного лучше, чем в России, поэтому попасть туда - незаурядное везение для оккупанта. Вооруженные силы Беларуси полностью обеспечивают потребности контингента россиян, взявшего на себя функцию контроля над общей группировкой войск. Последнее, подчеркивают в ЦНС, является еще одним признаком потери Беларусью суверенитета.
- По состоянию на конец октября в Беларуси было до 4 тысяч российских военных.
- 27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.
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