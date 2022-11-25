Такие данные от белорусского подполья обнародовал Центр национального сопротивления.

"Известно, что россияне развернули около 63 палаток в районе населенного пункта Бабуничи (Гомельская область). Всего на территории страны уже размещено до 12 тысяч мобилизованных россиян", - говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что в Беларуси условия на полигонах намного лучше, чем в России, поэтому попасть туда - незаурядное везение для оккупанта. Вооруженные силы Беларуси полностью обеспечивают потребности контингента россиян, взявшего на себя функцию контроля над общей группировкой войск. Последнее, подчеркивают в ЦНС, является еще одним признаком потери Беларусью суверенитета.

По состоянию на конец октября в Беларуси было до 4 тысяч российских военных.

27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.

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