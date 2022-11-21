Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Из села Ялта через Мангуш-Никольское в сопровождении самолета отправилась колонна из 25 танков, 15 КамАЗов с боекомплектом и пока живой силой и 3 БТР", - написал он, отметив, что российское командование перебрасывает войска из Херсона на запорожское направление.

Между тем по Мариуполю транзитом идут колонны военной техники и вооружения.

"Более 100 единиц отправилось через Мариуполь. Большая переброска войск оккупантов без железной дороги и Крымского моста продолжается", - написал Андрющенко.

Кроме того, оккупанты перебрасывают боекомплекты и технику в оккупированный Крым, чтобы их не достали удары ВСУ.

Оккупанты 21 ноября обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть погибший.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb