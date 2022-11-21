Российское командование перебрасывает войска на запорожское направление, - советник мэра Мариуполя
Российские оккупанты перебрасывают технику на запорожское направление
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Из села Ялта через Мангуш-Никольское в сопровождении самолета отправилась колонна из 25 танков, 15 КамАЗов с боекомплектом и пока живой силой и 3 БТР", - написал он, отметив, что российское командование перебрасывает войска из Херсона на запорожское направление.
Между тем по Мариуполю транзитом идут колонны военной техники и вооружения.
"Более 100 единиц отправилось через Мариуполь. Большая переброска войск оккупантов без железной дороги и Крымского моста продолжается", - написал Андрющенко.
Кроме того, оккупанты перебрасывают боекомплекты и технику в оккупированный Крым, чтобы их не достали удары ВСУ.
- Оккупанты 21 ноября обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть погибший.
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