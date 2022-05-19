Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.

"Генерал-лейтенант Сергей Кисиль, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, отстранен от работы, потому что ему не удалось взять Харьков. Вицеадмирал Игорь Осипов, командовавший Черноморским флотом России, также, вероятно, был отстранен после затопления крейсера "Москва"" в апреле", - говорится в сообщении.

Также известно, что начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается в должности, но пока неизвестно, сохраняет ли он доверие президента Путина.

Вероятно, российское военное руководство будет отвлекаться на попытки избежать личной ответственности за оперативные неудачи России вместо управления армией.

Это может уменьшить инициативность российской армии, потому что офицеры будут избегать принятия решений, отдавая эту процедуру своему начальству.

Напомним, Генштаб ВСУ оценивает потери среди российских военных по состоянию на 19 мая в 28,5 тыс. военных, 1254 танка, 203 самолета и 3063 БТР. Кроме того, Генштаб сообщает, что наибольшие потери противника за прошлые сутки, 18 мая, наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

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