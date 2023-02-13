Российское командование массово расселяет своих военных в школах оккупированной Луганщины
Российское командование испытывает проблемы с размещением своих военных, поэтому расселяет их в школах оккупированной Луганщины. Детей же переводят на "дистанционку"
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
Согласно сообщению, на временно оккупированных территориях Луганской области детей принудительно переводят на дистанционное обучение, чтобы освободить место в школах для российских военных.
Официально школьников переводят во избежание распространения острых респираторных инфекций. Однако в ЦНС утверждают, что на самом деле оккупационная администрация испытывает проблемы с расселением вновь прибывших солдат, поэтому заселяет их в освобожденные школы.
"Заметим, что речь идет не о прифронтовых территориях, где учебного процесса и так нет, а именно о тыловых регионах, где боевых действий не происходит", - пишет ЦНС.
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