Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Согласно сообщению, на временно оккупированных территориях Луганской области детей принудительно переводят на дистанционное обучение, чтобы освободить место в школах для российских военных.

Официально школьников переводят во избежание распространения острых респираторных инфекций. Однако в ЦНС утверждают, что на самом деле оккупационная администрация испытывает проблемы с расселением вновь прибывших солдат, поэтому заселяет их в освобожденные школы.

"Заметим, что речь идет не о прифронтовых территориях, где учебного процесса и так нет, а именно о тыловых регионах, где боевых действий не происходит", - пишет ЦНС.