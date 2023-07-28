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Российское командование бросает в штурмы на фронте только что мобилизованных военных, - Генштаб ВСУ

28 июля, 2023 пятница
07:27
Война с Россией

Российские оккупационные войска продолжают бросать в бой только мобилизованных военнослужащих без предварительной боевой подготовки

Об этом в утренней сводке отчитывается 28 июля отчитывается Генштаб ВСУ.

Так, в населенном пункте Рогово Луганской области, в тренировочный лагерь одного из подразделений российских оккупационных войск, с территории РФ прибыло около 110 мобилизованных военнослужащих.

А когда им было выдано экипировку и оружие, российское командование проинформировало новоприбывший личный состав, что их включат в состав штурмовых подразделений и уже в ближайшее время отправят в район выполнения боевых задач на линии столкновения.

На фронте произошло более 30 боестолкновений, противник нанес 3 ракетных и 29 авиаударов по Украине

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений между Силами обороны Украины и войском РФ.

Российская армия нанесла 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершила более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушений и повреждений получила портовая инфраструктура на юге Украины и жилые дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

В районах Ровнополя и Макаровки россияне пытались восстановить утраченное положение: оперативная обстановка по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в том числе Нововасиловка, Старая Гута, Искрисковщина, Волфине, Беловоды, Покровка Сумской области и Гурьев Казачок, Уды, Бочковое, Малая Волчья, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении вражеское войско нанесло авиационный удар в районе Изюмского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголовка, Дворичная, Западное, Кисловка и Новоосиново Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надии и нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Берестово, Торское, Верхнекаменное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах западнее и южнее Клещиевки Донецкой области.

Вражеская армия нанесла авиационные удары в районах Курдюмовки, Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Раздолевка, Миньковка, Предтечино, Торецк, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии армии РФ, защитники Украины успешно отразили атаки в районе Авдеевки.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, в том числе Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Кураховка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии Силы обороны освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

В районах Ровнополя и Макаровки Донецкой области противник предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения. Обстрелял населенные пункты Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские солдаты сосредоточивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанесли авиационный удар в районе Новоберислава Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Михайловка, Змиевка, Одрадокаменка, Львове, Токаревка, Антоновка и Разлив Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

ВСУ поразили пункт управления оккупантов, 5 артсредств на огневых позициях и станцию РЕБ

Так, авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад горюче-смазочных материалов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Также украинские защитники уничтожили 8 ударных БПЛА врага типа "Шахед-136" и 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

  • 27 июля ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов без потери позиций, а на Бахмутском направлении наши воины постепенно двигались вперед. Бои несли достаточно жесткий характер. Враг вел интенсивный огонь.
  • В этот же день стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.
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