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Главная война с Россией Российское издание опубликовало кадры, свидетельствующие об убийствах мирных граждан в Буче оккупационными войсками РФ. Видео

Российское издание опубликовало кадры, свидетельствующие об убийствах мирных граждан в Буче оккупационными войсками РФ. Видео

7 апреля, 2022 четверг
22:19
война с Россией

Журналисты "Медузы" раздобыли видеоролик, снятый с дрона

Об этом сообщает "Медуза".

Судя по метаданным, кадры сняты с 23 по 30 марта, то есть тогда, когда оккупационные войска России еще оставались в городе. На записи отчетливо видны тела убитых людей посреди улицы Яблонской, а также на соседних улицах.

Журналисты "Медузы" провели геолокацию, и она полностью совпала с местоположением тел на фото, которые украинские репортеры и полиция сделали 1 и 2 апреля после ухода армии РФ из Бучи. На видео также четко видна техника и люди возле нее. Боевые машины очень похожи на БМД и БТР-Д, стоящие на вооружении российских десантных частей. Тела убитых гражданских лежат в нескольких десятках метров от техники и солдат.

На кадрах, снимавшихся 29 и 30 марта, военного транспорта на прежнем месте нет. Важно отметить, что именно 30 марта называется российским Минобороны днем отвода войск из Бучи.

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