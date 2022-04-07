Российское издание опубликовало кадры, свидетельствующие об убийствах мирных граждан в Буче оккупационными войсками РФ. Видео
Журналисты "Медузы" раздобыли видеоролик, снятый с дрона
Об этом сообщает "Медуза".
Судя по метаданным, кадры сняты с 23 по 30 марта, то есть тогда, когда оккупационные войска России еще оставались в городе. На записи отчетливо видны тела убитых людей посреди улицы Яблонской, а также на соседних улицах.
Журналисты "Медузы" провели геолокацию, и она полностью совпала с местоположением тел на фото, которые украинские репортеры и полиция сделали 1 и 2 апреля после ухода армии РФ из Бучи. На видео также четко видна техника и люди возле нее. Боевые машины очень похожи на БМД и БТР-Д, стоящие на вооружении российских десантных частей. Тела убитых гражданских лежат в нескольких десятках метров от техники и солдат.
На кадрах, снимавшихся 29 и 30 марта, военного транспорта на прежнем месте нет. Важно отметить, что именно 30 марта называется российским Минобороны днем отвода войск из Бучи.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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