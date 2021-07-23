Российское издание, которое расследовало отравления Навального и Быкова, признали "иноагентом" в РФ
Издание The Insider в России включили в список "иностранных агентов".
Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РФ.
Также в список включили расследователей "Проекта" Софию Гройсман, Михаила Рубина и Юлию Апухтину, журналиста "открытых медиа" Илью Рождественского и журналиста Алексея Постернака.
The Insider известно расследованиями совместно с Bellingcat, в частности о причастности агентов ФСБ к отравлениям оппозиционеров Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и поэта Дмитрия Быкова
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