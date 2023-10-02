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Российское информационное пространство пытается показать помощь Западу Украине как эскалацию конфликта, - ISW

2 октября, 2023 понедельник
06:48
Война с Россией

Российское информационное пространство продолжает ложно изображать западную помощь Украине как эскалацию, чтобы воспрепятствовать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада.

Об этом сообщает Институт изучения войны .

Новоназначенный министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил 30 сентября, что он провел переговоры с неопределенными "военными лидерами" по "увеличению тренировок и производству" военной техники в Украине. В то же время премьер-министр Великобритании Риши Сунак отрицал это заявление, отметив, что он не намерен оказывать Украине военную помощь.

Сунак уточнил, что для Великобритании может быть возможно проведение определенных учений в Украине в будущем, но подчеркнул, что Великобритания не будет отправлять британских солдат воевать в "текущем конфликте"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, известный националистическими и радикальными взглядами в российском правительстве, назвал уточненное впоследствии заявление Шаппса "толчком" к "третьей мировой войне".

Медведев регулярно высказывает тревожные заявления и продолжает изображать любую западную помощь Украине как эскалацию, пытаясь таким образом ослабить западную военную помощь Украине. Его комментарии являются частью долгосрочной российской информационной операции.

Несколько российских милблогеров также выразили необоснованную панику в ответ на заявления официальных лиц Великобритании, утверждая без доказательств, что Великобритания намерена помочь в подготовке украинских сил к предстоящим операциям в Крыму.

Заявления миллблогеров, вероятно, также являются частью российской информационной операции, направленной на то, чтобы представить военную помощь Западу и дальнейшую поддержку Украины как эскалацию конфликта.

Российские милблогеры отметили, что широкие показатели, такие как украинские удары по военным объектам в Крыму и по объектам Черноморского флота России, свидетельствуют о том, что западные силы помогают украинским войскам в подготовке к началу военных операций в Крыму.

  • В частности, в ISW оценили эффективность ПИК Вагенра по возвращении в Украину. В ISW отметили, что пересмотрят свою оценку перспектив ПИК Вагнера вновь стать такой же эффективной военной организацией, если группу успешно восстановят как крупную унитарную организацию под руководством росгвардии или минобороны России.
Украина
Россия
помощь Украине
Великобритания
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