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OPINION

Российское гражданство высокого духовенства РПЦ в Украине (УПЦ МП) возмущает

8 апреля, 2023 суббота
08:09
Мнение Николай Княжицкий

Это нарушение закона и, очевидно, гражданской этики. Это ужасно во время войны. Напомню, что и до войны двойное гражданство было запрещено

У президента есть все возможности издать указы о лишении гражданства этих лиц после проверки информации так, как он поступал раньше. Это допустимо и нужно во время войны.

Но в демократической стране закон не должен быть избирательным. Предоставление и лишение гражданства – не способ поощрения друзей и наказания врагов. Это высокий институциональный акт, в котором президент действует не как царь, а как представитель нации.

Это вопрос, давно нуждающийся в законодательном решении. Он не простой, потому что в некоторых случаях необходимо изменить Конституцию. В условиях политического консенсуса это возможно.

Я бы для начала объявил срок, в который все, кто имеет паспорта государства агрессора и его союзников (членов одкб) должны задекларировать наличие таких паспортов и засвидетельствовать, что написали заявления о лишении других гражданств. Не всегда наши враги будут удовлетворять подобным заявлениям. Но это была бы информация для наших служб безопасности особенно при кадровых назначениях.

Тех, кто этого не сделал при поступлении такой информации после срока условной паспортной амнистии, можно лишать гражданства.

А дальше следует серьезно менять законодательную базу. В Германии, например, двойное гражданство запрещено, но есть исключения для ЕС и некоторых постсоветских стран, среди которых Украина. А в Израиле разрешено. От этого безопасность Израиля не страдает. Ибо сама процедура обретения Израильского гражданства непростая.

Мы должны определить список стран, гражданство которых не противоречило бы украинскому. Например, это могло бы действовать для граждан стран ЕС, США, Канады, других стран, где проживает украинская диаспора (кроме враждебных стран). Конечно, для получения украинского гражданства нужно доказать украинское происхождение, сдать экзамены по знанию языка, истории нашего государства и Конституции и прожить в Украине 5 лет.

Есть много нюансов и над ними можно и нужно работать.

Что касается лидеров РПЦ в Украине, то после известных прецедентов удивительно будет, если президент в случае подтверждения информации из медиа об их российском гражданстве не лишит их гражданства украинского. Ведь идет война.

 

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