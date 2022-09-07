"Российское государство занимается ядерным терроризмом": Верещук призвала эвакуироваться жителей временно оккупированных территорий вблизи ЗАЭС
Министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала людей с территорий вблизи ЗАЭС эвакуироваться
Об этом она написала в телеграмме 7 сентября.
Ирина Верещук подчеркнула, что Российская Федерация напрямую занимается ядерным терроризмом, и такое происходит впервые в истории человечества.
"Россияне держат в заложниках не только персонал станции. В заложниках и жители временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС. Десятки тысяч человек", - добавила она.
По словам Верещук, Минреинтеграции запросило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения с временно оккупированных территорий, однако ответа от оккупантов не получили.
Также она обратилась к жителям временно оккупированных территорий вблизи ЗАЭС.
"Обращаюсь к жителям временно неподконтрольных Правительству Украины районов, прилегающих к ЗАЭС: эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем", - написала Ирина Верещук.
Связаться с Минреинтеграции можно по номерам 1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber при отсутствии мобильной связи).
- Ранее, 7 сентября, Путин подтвердил присутствие российской армии на Запорожской АЭС. По его словам, военные просто "охраняют станцию".
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