Российско-украинская война стала началом перезагрузки центров влияния на европейском континенте, – политолог Басараб
Политолог Михаил Басараб считает, что центр западной цивилизации смещается на восток Европы
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Российско-украинская война стала началом серьезной перезагрузки центров влияния на европейском континенте. Будущее западной цивилизации в крепком альянсе между Восточной Европой, Великобританией и США", - отметил Басараб.
По словам политолога, именно этот треугольник обеспечит будущее процветание и безопасность европейскому континенту.
"Именно Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, государства Балкан, Скандинавские страны, то есть страны, которые находятся в борьбе с восточным злом в лице России - являются носителями истины и правды. Именно они должны стать ориентиром для других европейских государств", - отметил Басараб.
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