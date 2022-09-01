Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Российско-украинская война стала началом серьезной перезагрузки центров влияния на европейском континенте. Будущее западной цивилизации в крепком альянсе между Восточной Европой, Великобританией и США", - отметил Басараб.

По словам политолога, именно этот треугольник обеспечит будущее процветание и безопасность европейскому континенту.

"Именно Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, государства Балкан, Скандинавские страны, то есть страны, которые находятся в борьбе с восточным злом в лице России - являются носителями истины и правды. Именно они должны стать ориентиром для других европейских государств", - отметил Басараб.

31 августа Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия заявили , что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от решения ЕС.

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Польшарешила вдвое увеличить военные расходы на следующий год.

Министр иностранных дел Великобритании пообещала, что первый телефонный звонок в случае избрания лидером Консервативной партии, а следовательно, и главой правительства она сделает Зеленскому

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