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Российско-украинская война как катализатор изменений в Центрально-Восточной Европе

31 мая, 2023 среда
08:26
Статьи Николай Княжицкий

Выступление Николая Княжицкого в Центре Восточной Европы Университета им. Марии Кюри-Склодовской

Российская агрессия против Украины определяет излом исторических эпох – переход от мира, сформировавшийся после завершения Холодной войны, к формированию нового мирового порядка. Мы еще не можем его назвать и определить базовые принципы, на которые он будет опираться, но контуры нового глобального строя уже обозначены.

Взаимоотношения между государствами должны регулироваться законом и договорами, а не силой. Независимости и территориальной целостности государств гарантирована незыблемость, а границы признаются неприкосновенными – также для гибридных попыток их нарушения за счет, среди прочего, вынужденных беженцев.

Ядерное оружие должно обязательно остаться средством сдерживания, но ни в коем случае не инструментом шантажа с перспективой его применения.

Организация Объединенных Наций должна остаться основой международной архитектуры безопасности, сотрудничества между народами и конфликтных ситуаций, но сама организация должна реформироваться.

Российская Федерация как постоянный член Совета Безопасности ООН нарушила основополагающие документы Организации, поправ взятые и себя обязательства. Россия открыто угрожает применением ядерного оружия, поставив мир на грань ядерного Армагеддона. Размещение российского ядерного оружия в Беларуси – безответственный акт, продемонстрировавший чрезвычайную угрозу, которым для Украины, Польши, Литвы и всех европейских государств является российский имперский реваншизм.

Цель войны против Украины – уничтожение нашего государства и геноцид украинской нации. Это открыто колониальная война вроде тех, которые мировые империи проводили в XIX – первой половине ХХ века.

В то же время, мы не можем закрывать глаза на насильственный характер "насадки демократии" Соединенными Штатами Америки и их союзниками в Ираке и Афганистане. К счастью, этот этап в истории мира завершился выводом американских войск из Афганистана в августе 2021 года. Выводы на будущее должны быть сделаны.

Вспоминаю об этом, потому что между позицией демократических государств – условного Запада – по отношению к российской агрессии и позицией стран, которые называем Глобальным Югом, существуют глубокие отличия, которых мы еще не преодолели. И не последняя этому причина – события с начала текущего века. Эти противоречия пытаются использовать Россия и Китай, избравшие для себя роль и образ "антиколониальных сил".

Отметим, что недавно Москва предложила пополнить состав Совета Безопасности ООН ведущими государствами Глобального Юга.

Благодаря упорной работе украинской дипломатии и дипломатическим усилиям наших союзников, часть стран Глобального Юга придерживаются более взвешенной позиции. Речь, в частности, об их реакции на предложенный Украиной мирный план из 10 пунктов и предложение проведения в июле этого года "форума мира". Они готовы принять в нем участие, в частности Индия.

Итак, проектируя новую мировую реальность и наше - Украины, Польши и всей Центральной и Восточной Европы - место в международном строе, мы должны проявить точный анализ, реалистичность планов, но и широкое видение.

Размышляя о политической трансформации мира после завершения войны в Украине - конечно нашей победой - отмечу, что перед международным сообществом встанет проблема реорганизации ООН, в частности ее Совета Безопасности.
Украина уже заявила, что Российская Федерация заняла место бывшего СССР незаконно, силой факта и по настоянию США, считавшим, что ядерный арсенал должен быть в одних, российских руках. Однако бывший американский президент Билл Клинтон недавно признал, что это решение было ошибкой, потому что в 1994 году украинские чиновники его предупреждали, что все советское оружие в одних российских руках означает неизбежную агрессию Кремля против Украины.

Кто имел открытые глаза, все видел. Кто уши не держал запертыми, тот мог услышать грохот танков, гул самолетов и звуки пролета ракет.

Мир должен из этого сделать выводы. Ядерные великие государства не гарантируют миру и безопасности в мире. Напротив, они стали источником войны и опасности. И обновленный состав постоянных членов СБ ООН должен отражать новую реальность. Так же, как в Совет должны войти новые члены, как с демократического Запада, так и с Глобального Юга.

Есть ли в этой новой конструкции место для Украины или шире - для представительства Центрально-Восточной Европы? На сегодняшний день нет утвердительного ответа, потому что мы об этом не дискутируем. Поэтому нужно сделать все, чтобы к такой дискуссии быть готовыми концептуально и политически.

Это особенно касается Украины, Польши и Литвы, наших политиков, интеллектуальных и экспертных сред. В новом мировом порядке наши государства и весь наш регион должны получить место, соответствующее значению, потенциалу и нашим амбициям.

Канцелярии президентов Украины и Польши и наши внешнеполитические ведомства работают над новым двусторонним договором. Надеюсь, что этот вопрос не прошел мимо их внимания.

Уважаемые студенты!

Во время первого посещения Польши в 1979 году папа Иоанн Павел II призвал помнить, что в Европе два легких - западное и восточное. Кирилла и Методия провозгласил со-покровителями нашего континента. Об актуальности этого наследия папа-поляк говорил во время своего посещения Украины в 2001 году, указывая на тысячелетние традиции украинского христианства, государства, культуры и народа.

Его призыв накануне вступления Польши в ЕС "От Люблинской унии в Унию Европейскую" можно применить также и к Украине. Традиция Польско-Литовской Речи Посполитой может и должна объединить наши народы.

Украина возвращается в Европу во всем разнообразии национальных, государственных, религиозных и культурных идентичностей. Европа – наш дом. Наш, то есть политической украинской нации, которая никого не ставит за рамки своего сообщества, вместо всех объединяет. Так как это особым образом проявилось во время нынешней борьбы с русским империализмом.
Украина в кровопролитной войне отстаивает свое право на членство в Европейском союзе и НАТО. Этот выбор поддерживает 80-90% украинцев, убежденных, что другого пути просто не существует. Попытка установить с Россией добрососедские отношения – это иллюзия, особенно дорогостоящая тому, кто на нее подвергается. Так же как сдачей национальных интересов была "многовекторность" внешней политики, которая в конце прошлого – начале этого столетия была официальной доктриной нашего государства.

В 2015-17 годах Украина и ЕС подписали договор об ассоциации, соглашениях о зоне свободной торговли и о безвизовом режиме пересечения границ Евросоюза. В прошлом году мы стали кандидатом на вступление в Унию, к концу этого года имеем шанс начать процедуру получения полноправного членства.

Членство Украины в ЕС поддерживают наши верные союзники; Польша, Литва и другие страны Балтийского региона, Чехии, Словакии. Недавно к этому гроздью присоединились скандинавские государства, а также Франция и Германия. Следовательно, лед тронулся и даже те, кто еще недавно считал европейски ориентированных украинцев и их польских и литовских друзей мечтателями, признают, что глубоко ошибались.

С присоединением Украины и Молдовы, а также – будем надеяться Грузии – Европейский Союз будет вынужден трансформироваться.

Прежде всего, ЕС зафиксирует восточные границы политической Европы. Устойчивые и протяженные, завоеванные во время кровопролитной войны. Вместе с присоединением стран Западных Балкан можно будет заявить, что прошло время дискуссий о содержании и идентичности Европы. Европейцы уверены в своих традициях, довольны объединением, которое начали создавать в 50-х годах прошлого столетия и готовы его защищать.

В то же время надеемся, что придет время, когда перед демократической Беларусью откроется европейская перспектива. Потому что Беларусь – это Европа.

Я представляю политические партии, общественные организации и широкие круги общества, которые считают, что для полноправного членства в ЕС Украина должна выполнить свое домашнее задание. То есть, провести реформы, имплементировать европейское законодательство, гарантировать верховенство права, демократию и свободу слова, свободу и достоинство каждого гражданина. Преодолеть посткоммунистические болезни: коррупцию, олигархию, пренебрежение потребностями бедных и незащищенных.
Для Украины это не пустые слова, потому что наши революции начала ХХІ века – Оранжевая 2004 года и Революция Достоинства 2013-2014 годов – стали для отстаивания этих базовых ценностей. А с 2014 года свой выбор мы отвоевываем в вооруженном противостоянии с Россией, пытающейся любой ценой вытолкнуть нас к прошлому. Но мы окончательно и неотвратимо выбрали европейское будущее.

Для этого мы кровно заинтересованы в углублении европейской интеграции, укреплении европейских институтов, соблюдении верховенства прав, свобод и прав человека и гражданина.

Образно говоря, для воплощения своей европейской мечты Украина не может и не будет следовать примеру Венгрии.
Я глубоко убежден, что это также реализация польского и литовского национальных интересов, потому что таким образом укрепится вся Центральная и Восточная Европа, роль которых увеличится во всем Европейском Союзе.

Украина должна стать членом НАТО - как можно скорее и по упрощенной процедуре, вроде той, которая применена к Финляндии и Швеции. Мы понимаем все связанные с этим проблемы, но у украинцев вызывает отторжение самое упоминание об "особых гарантиях безопасности". Мы уже это проходили при подписании Будапештского меморандума в 1994 году. Как выяснилось, гарантии нашей независимости и территориальной целостности не стоили даже бумаги, на которой подписана эта прокламация.

Итак, только полноправное членство Украины в Североатлантическом Альянсе обеспечит мир и безопасность как нашего государства, так и нашего региона и всей Европы.

Вместе с тем, членство Украины в НАТО, союзнические отношения с Польшей, Литвой и другими странами региона закрепят то, о чем уже сегодня многие говорят: центр Европы в безопасности и военной, а также в большой степени политической сферах сместился на восток континента.

Во время инаугурации своего президентства Джо Байден наметил противостояние демократии с авторитаризмом как главный конфликт современной эпохи. И вызов, от способа решения которого зависит будущее мира на ближайшие 20, 30, а то и 50 лет. Итак, от победы Украины и решений, которые принимают сегодня демократические государства и общества, зависит ваша судьба, судьба ваших детей и внуков.

В начале казалось, что преимущество на стороне автократов, возглавляемых Путиным и Си Цзиньпином. Китайский лидер прямо об этом сказал главе американского великого государства. На этой уверенности Китай и Россия приняли стратегию нового мирового порядка, создание которого провозгласили Си Цзиньпин и Путин в совместной декларации от 4 февраля 2022 года о "дружбе, которая не имеет границ".

Их вдохновлял беспорядочный выход американской армии и войск союзников из Афганистана, ослабление евроатлантических связей и внутреннее противостояние в США, которое вылилось в 6 января 2021 года со штурмом Капитолия. Их подвигла также перспектива опережения американской экономики Китаем и его монополия на рынке редкоземельных металлов. Свою роль сыграли масштабные инфраструктурные проекты "Нового Шокового пути" и выделение огромных кредитов правительствам и частным компаниям.

В восточной части ЕС элементом стратегии китайских коммунистов стало предложение сотрудничества согласно формуле "1+17", от которой первой отказалась Литовская Республика. И хвала ей за это, потому что по словам китайского посла в Париже мы убедились, что это была ширма для экспансионистских планов Пекина и Москвы. Ведь в их интерпретации границы государств, возникших на обломках СССР и стран так называемых "народных демократий", юридически не определены.
Российские политики по-хамски более откровенны, поэтому и говорят об "оккупации" современного Польского государства и своих территориальных претензиях к землям, когда-то входившим в состав Российской империи.

Сопротивление украинского народа, мужество и доблесть Вооруженных сил Украины, помощь наших союзников и партнеров продемонстрировали, что демократия не беззащитна. Что будущее за свободой и демократией, а не за авторитарными режимами – с коммунистической или так называемой "консервативной" идеологией.

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