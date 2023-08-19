Российско-украинская битва за Черное море
Украина прошла несколько стадий в войне за собственное черноморское побережье. Однако сейчас произошли необратимые изменения, которые позволят ВСУ не только сохранить контроль над своими водами, но и угрожать врагу в любой точке Черного моря
Этап 1. Спасти Одессу от высадки морского десанта
После начала полномасштабного вторжения перспективы ВСУ в Черном море выглядели крайне призрачными. Украина осталась фактически без флота, а российские корабли блокировали подходы к Одессе, готовясь взорвать десант.
В марте ВСУ нанесли первый удар "Точкой-У" по российскому флоту, базировавшемуся в Бердянском порту, куда оккупанты перевозили технику и солдат для пополнения фронта на Херсонщине и Запорожье. В результате этого большой десантный корабль "Саратов" затонул, а еще один - "Новочеркасск" - получил серьезные повреждения.
Фото: Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныОднако это не сняло угрозу из Одессы. Впрочем, неожиданно уже в апреле украинским воинам удалось создать первую морскую чудо-победу и потопить с помощью отечественных противокорабельных крылатых ракет "Нептун" флагманский корабль "Москва". После этого ситуация начала стремительно меняться. В мае – июне ВСУ провели блестящую операцию по деоккупации острова Змеиный.
Фото: facebook-страница ВМС ВС УкраиныВ результате ударов ракет и дронов "байрактар" в водах возле Змеиного уничтожили 7 катеров, а также спасательный буксирщик "Василий Бех". В боях за остров Змеиный затонул украинский десантно-штурмовой катер "Станислав". 4 июля Украина вернула контроль над о.Змеиным и тем самым сняла угрозу десантной высадки возле Одессы, а также расширила свое влияние в воздушно-морской зоне над северо-западной частью Черного моря.
Этап 2. Севастопольская база попала под прицел
После этого российский Черноморский флот сконцентрировался в Севастопольской бухте для нанесения ракетных ударов по Украине.
Фрегат "Адмирал Макаров", фото: Минобороны РФ29 октября стало поворотной датой для безопасного пребывания окупантов в Севастополе. Украинские БПЛА вместе с беспилотными катерами-камикадзе вывели из строя тральник "Иван Голубец" и существенно повредили два фрегата - "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорьевич". После этого дня Черноморский флот был вынужден вывести из Севастополя стратегически важные корабли в направлении Новороссийска. А взрывы в Севастополе стали регулярной обыденностью для крымчан.
Этап 3. Кто не спрятался… тот пойдет ко дну
Между тем, Украина работала над усовершенствованием дальности и огневой мощи своих дронов, которым суждено было обусловить революционные изменения в морских войнах. Так появился дрон Magura V5, способный потопить вроде бы неуязвимые российские суда. Новый дрон доставляет смертельный 300-килограммовый хлопок на расстояние 800 км со скоростью 77 км/ч.
Первым успешным испытанием этого дрона стало поражение в конце мая вражеского разведывательного корабля "Иван Хурс" в районе 100 км севернее Босфорского пролива.
Впрочем, СБУ пошло еще дальше и создала морского малыша "Sea Baby".
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Фото: t.me/SBUkrХотя характеристики нового дрона не разглашаются, однако они существенно превышают показатели Magura V5. Например, в июле "малыши" нанесли удар по Крымскому мосту и существенно снизили его пропускную способность. Тогда "на своих плечах" один "малыш" тянул 850 кг взрывчатки.
Апогеем морской войны стало поражение 4 августа на военной базе в Новороссийске, которая была последним убежищем российских кораблей в Черном море, десантного судна "Оленегорский горняк". Хотя судно не затонуло, его ремонт может продолжаться до конца войны. На следующий день один из трех запущенных дронов вывел из строя в Керченском проливе один из новейших российских танкеров, специализировавшийся на горючем для российской армии.
Поэтому отныне в Черном море нет места, где корабли оккупантов могли бы чувствовать себя в безопасности. Если американцы обещали потопить весь российский Черноморский флот в случае ядерного удара РФ, то ВСУ могут это сделать и без этого условия, запустив в море около 100 дронов.
Следующими очевидными ближайшими морскими целями ВСУ могут стать ракетные корабли, стреляющие по украинским городам, целая флотилия судов, нелегально перевозящих военную технику из Сирии в Черное море через Босфор. Также важной задачей является окончательная ликвидация логистической цепочки в порты Бердянска и Мариуполя.
В то же время глава СБУ Василий Малюк, курировавший проект создания нового морского дрона, пообещал и неожиданные сюрпризы для оккупантов.
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