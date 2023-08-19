Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи Российско-украинская битва за Черное море
Обзор

Российско-украинская битва за Черное море

19 августа, 2023 суббота
14:42
Статьи

Украина прошла несколько стадий в войне за собственное черноморское побережье. Однако сейчас произошли необратимые изменения, которые позволят ВСУ не только сохранить контроль над своими водами, но и угрожать врагу в любой точке Черного моря

Этап 1. Спасти Одессу от высадки морского десанта

После начала полномасштабного вторжения перспективы ВСУ в Черном море выглядели крайне призрачными. Украина осталась фактически без флота, а российские корабли блокировали подходы к Одессе, готовясь взорвать десант.

В марте ВСУ нанесли первый удар "Точкой-У" по российскому флоту, базировавшемуся в Бердянском порту, куда оккупанты перевозили технику и солдат для пополнения фронта на Херсонщине и Запорожье. В результате этого большой десантный корабль "Саратов" затонул, а еще один - "Новочеркасск" - получил серьезные повреждения.

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Однако это не сняло угрозу из Одессы. Впрочем, неожиданно уже в апреле украинским воинам удалось создать первую морскую чудо-победу и потопить с помощью отечественных противокорабельных крылатых ракет "Нептун" флагманский корабль "Москва". После этого ситуация начала стремительно меняться. В мае – июне ВСУ провели блестящую операцию по деоккупации острова Змеиный.

острів Зміїний

Фото: facebook-страница ВМС ВС Украины

В результате ударов ракет и дронов "байрактар" в водах возле Змеиного уничтожили 7 катеров, а также спасательный буксирщик "Василий Бех". В боях за остров Змеиный затонул украинский десантно-штурмовой катер "Станислав". 4 июля Украина вернула контроль над о.Змеиным и тем самым сняла угрозу десантной высадки возле Одессы, а также расширила свое влияние в воздушно-морской зоне над северо-западной частью Черного моря.

Этап 2. Севастопольская база попала под прицел

После этого российский Черноморский флот сконцентрировался в Севастопольской бухте для нанесения ракетных ударов по Украине.

крейсер "Адмірал Макаров"

Фрегат "Адмирал Макаров", фото: Минобороны РФ

29 октября стало поворотной датой для безопасного пребывания окупантов в Севастополе. Украинские БПЛА вместе с беспилотными катерами-камикадзе вывели из строя тральник "Иван Голубец" и существенно повредили два фрегата - "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорьевич". После этого дня Черноморский флот был вынужден вывести из Севастополя стратегически важные корабли в направлении Новороссийска. А взрывы в Севастополе стали регулярной обыденностью для крымчан.

Этап 3. Кто не спрятался… тот пойдет ко дну

Между тем, Украина работала над усовершенствованием дальности и огневой мощи своих дронов, которым суждено было обусловить революционные изменения в морских войнах. Так появился дрон Magura V5, способный потопить вроде бы неуязвимые российские суда. Новый дрон доставляет смертельный 300-килограммовый хлопок на расстояние 800 км со скоростью 77 км/ч.

Первым успешным испытанием этого дрона стало поражение в конце мая вражеского разведывательного корабля "Иван Хурс" в районе 100 км севернее Босфорского пролива.

Впрочем, СБУ пошло еще дальше и создала морского малыша "Sea Baby".

Читайте также: Что известно о морских дронах SeaBaby, которыми Украина атакует в Черном море/

Морські дрони SeaBaby

Фото: t.me/SBUkr

Хотя характеристики нового дрона не разглашаются, однако они существенно превышают показатели Magura V5. Например, в июле "малыши" нанесли удар по Крымскому мосту и существенно снизили его пропускную способность. Тогда "на своих плечах" один "малыш" тянул 850 кг взрывчатки.

Апогеем морской войны стало поражение 4 августа на военной базе в Новороссийске, которая была последним убежищем российских кораблей в Черном море, десантного судна "Оленегорский горняк". Хотя судно не затонуло, его ремонт может продолжаться до конца войны. На следующий день один из трех запущенных дронов вывел из строя в Керченском проливе один из новейших российских танкеров, специализировавшийся на горючем для российской армии.

Поэтому отныне в Черном море нет места, где корабли оккупантов могли бы чувствовать себя в безопасности. Если американцы обещали потопить весь российский Черноморский флот в случае ядерного удара РФ, то ВСУ могут это сделать и без этого условия, запустив в море около 100 дронов.

Следующими очевидными ближайшими морскими целями ВСУ могут стать ракетные корабли, стреляющие по украинским городам, целая флотилия судов, нелегально перевозящих военную технику из Сирии в Черное море через Босфор. Также важной задачей является окончательная ликвидация логистической цепочки в порты Бердянска и Мариуполя.

В то же время глава СБУ Василий Малюк, курировавший проект создания нового морского дрона, пообещал и неожиданные сюрпризы для оккупантов.

оружие
Война с Россией
оружие для Украины
Чорное море
Читайте также:
Дональд Трамп
19 августа, 2023 суббота
На следующей неделе Трамп может добровольно сдаться полиции и сесть в тюрьму, - CNN
Ердоган і Путін
18 августа, 2023 пятница
Россия, Турция и Катар готовят новое зерновое соглашение без Украины, - Bild
Володимир Зеленський
18 августа, 2023 пятница
Зеленский об увольнении военкомов: боевые бригады жалуются на проблемы с комплектованием
Киев
+32°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 41.97
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
19 августа
16:09
OPINION
Удар по Чернигову: организаторы выставки должны были включить мозг
15:56
Обновлено
Российская баллистическая ракета попала в драмтеатр Чернигова: 7 погибших, 110 раненых
15:48
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Бессмертный о войне в Украине: Это составляющая очень серьезной геополитической ситуации
15:34
Укрзализныця назначила новый международный поезд Киев – Хелм
15:27
Минобороны объяснило, почему не разглашается количество погибших в ВСУ
15:14
Эксклюзив
По состоянию на данный момент в Черном море ни одного ракетоносителя нет на дежурстве, но они снаряжены в пунктах базирования
15:07
Rheinmetall в ближайшие дни начнет обслуживание танков в Украине
15:03
В Беларусь для учений ОДКБ прибыл первый эшелон из России
14:54
Беларусь берет из нелегальных мигрантов по 10 тысяч евро, - пограничники Польши
14:38
После ранений дважды возвращался на фронт: в войне с РФ погиб 35-летний актер Алексей Хильский
14:30
Китай начал военные учения вокруг Тайваня на фоне визита вице-президента в США
14:30
Крещатик
В течение недели частично перекроют Крещатик
14:17
В Лубнах был демонтирован памятник Пушкину
13:44
На авиабазе Сольцы в Новгородской области горят два самолета, предположительно из-за удара беспилотника, - росСМИ
13:40
Эксклюзив
В Украине можно наладить производство комплектующих для дронов, вопросы в деньгах, – Люба Шипович
13:15
Украина собрала уже 27,3 млн тонн зерновых
12:29
Российская армия обстреляла Гуляйполе: погибла женщина, ее муж был ранен
12:22
Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению, - Клименко
12:18
Вагнеровцы уезжают из Беларуси из-за отсутствия финансирования РФ, - ЦНС
12:09
Обновлено
В Киеве вблизи Кольцевой дороги раздались взрывы
12:08
Эксклюзив
Дрон европейских производителей вчетверо дороже китайского аналога, – волонтер
12:02
OPINION
Не "аннексия", а "оккупация" Крыма
11:50
Эксклюзив
Китайские ограничения по экспорту дронов повлияют на рынок малых дешевых FPV-беспилотников, – Люба Шипович
11:26
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию
11:23
В Украине ожидается сухая и солнечная погода, но к вечеру прогнозируются дожди: прогноз на 20 августа от Натальи Диденко
11:07
Обновлено
Армия РФ утром ударила по Херсону: погибла женщина
11:00
Россияне удерживают в оккупированном Крыму более 100 жителей из-за подозрения в "нелояльности", - ЦНС
10:48
Обновлено
Ночная атака "шахедами" 19 августа: на Хмельнитчине пострадали восемь человек
10:40
Эксклюзив
Гайдай отметил одну из мер оккупантов в Луганской области, которая свидетельствует о подготовке РФ к долгой войне
10:39
Глава СБУ впервые подробно рассказал, как Украина дважды взрывала Крымский мост
10:28
Обзор
Смогут ли в этом году ВСУ достичь Мелитополя и как ГУР вербует беженцев в Польше. Акценты мировых СМИ 19 августа
10:08
Украинские военные на юге за сутки уничтожили 10 лодок российских ДРГ, - Гуменюк
10:03
OPINION
Доллар по сто рублей не означает конца России
09:53
Силы обороны продвигаются вблизи оккупированного Токмака на Запорожье, - СМИ
09:27
ВСУ продолжают наступать вдоль реки Мокрые Ялы, несмотря на жесткое сопротивление россиян, - британская разведка
09:09
Эксклюзив
"С сентября Китай вводит ограничения на экспорт дронов и комплектующих", - соучредитель благотворительного фонда Dignitas Люба Шипович
09:01
Венгрия будет производить боевые беспилотники вместе с Израилем и Германией
08:56
Минобороны РФ обвинило Украину в ракетной атаке по оккупированному Крыму
08:19
Обновлено
Россия за сутки войны в Украине потеряла 500 военных, 8 танков и 19 артсистем, - Генштаб
08:08
OPINION
Почему экс-руководитель Укроборонпрома не поехал послом в Чехию
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV