"Российско-советская традиция": посол ЕС о попытках РФ создать "ХНР" в Херсоне

Об этом заявил посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас.



"Нужно внимательно следить за Херсоном. Попытки создать любые "народные республики", "ХНР" или что угодно полностью соответствуют российской/советской столетней традиции установления "политических" фактов на местах, чтобы иметь "юридическую" основу для дальнейшей агрессии или разделения" , – написал он в Twitter.

Напомним, экс-нардеп и депутат Херсонского облсовета заявил, что с ним связывались оккупанты по организации псевдореферендума по созданию "Херсонской народной республики"

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал подготовку оккупационными властями псевдореферендума о создании так называемой "Херсонской народной республики"

Депутаты Херсонского облсовета готовят письмо по поводу информации о том, что Россия планирует организовать референдум и "создать народную республику".

Дмитрий Кулеба призвал к новым санкциям против России, если она проведет в Херсонской области псевдореферендум.