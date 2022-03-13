"Российско-советская традиция": посол ЕС о попытках РФ создать "ХНР" в Херсоне
В ЕС считают, что попытки Кремля создать "ХНР" полностью соответствуют российско-советской столетней традиции установления "политических" фактов на местах
Об этом заявил посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас.
"Нужно внимательно следить за Херсоном. Попытки создать любые "народные республики", "ХНР" или что угодно полностью соответствуют российской/советской столетней традиции установления "политических" фактов на местах, чтобы иметь "юридическую" основу для дальнейшей агрессии или разделения" , – написал он в Twitter.
- Напомним, экс-нардеп и депутат Херсонского облсовета заявил, что с ним связывались оккупанты по организации псевдореферендума по созданию "Херсонской народной республики"
- Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал подготовку оккупационными властями псевдореферендума о создании так называемой "Херсонской народной республики"
- Депутаты Херсонского облсовета готовят письмо по поводу информации о том, что Россия планирует организовать референдум и "создать народную республику".
- Дмитрий Кулеба призвал к новым санкциям против России, если она проведет в Херсонской области псевдореферендум.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное