На самом деле все гораздо хуже. Отрицать очевидные вещи – это не маразм Путина, а технология влияния на московитов, доведенная до совершенства.

В нормальном обществе, где люди понимают разницу между черным и белым, людьми труднее манипулировать. Когда власть что-то предлагает людям, они анализируют это и поддерживают или не поддерживают власть, исходя из своего собственного, личного, понимания проблемы.

Совершенно иную модель построил в России Путин. Когда Путин рассказывал о трактористах Донбасса и танках, которые можно приобрести в военторге, об Украине, которая планировала напасть на Россию, и нагло лгал лично, не беспокоясь о репутации, он не тупил, а планомерно и целенаправленно уничтожал критическое мышление россиян.

Обычный московит сидел у телевизора, видел, как лжет Путин и понимал, что перестает что-либо понимать. С одной стороны, это Россия напала на Украину и оккупировала территории, с другой — не может же лгать сам Путин, что защищается Россия?

Чем чаще Путин и его пропагандисты называли черное белым, тем больше теряли связь с реальностью обычные русские. И на каком-то этапе они просто перестали морочить себе голову и разбираться, где правда, а где нет. Они устали от этого. Стали дезориентированными и апатичными.

И какой им остался выход? Верно! Просто верить Путину. Без критического восприятия и излишних мыслей. Сказал, что Пригожин мятежник – все согласились. Договорился с Пригожиным и теперь он не мятежник, а герой войны – два дня спустя московиты согласились и с этим.

Тотальная наглая ложь Путина и его пропагандистов – не от тупости. Это технология, как отнять у людей способность думать и заменить ее примитивной рефлексией, слушать Путина и делать, как он скажет.

Есть очень мощный враг, который проигрывает в технологиях, но максимально силен в психологии и управлении людьми. Этот зомбиленд – абсолютное зло. Должен быть уничтожен.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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