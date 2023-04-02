Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Очевидное – невероятное. Или как российский оккупант самолично документирует собственные преступления, тем самым, помогая международным судам", - написал Соболевский.

В частности, он процитировал российский документ, согласно которому "1 апреля 2023 г. Министерством культуры Херсонской области и директором Симферопольского Центрального музея Тавриды Малыгиным Андреем Витальевичем был подписан договор о хранении ранее эвакуированных картин Херсонского областного краеведческого музея".

Чиновник отметил, что под эвакуацией подразумевается кража культурных ценностей Херсонщины во время бегства захватчиков из города под давлением Сил обороны Украины.