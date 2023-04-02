Российский захватчик сам задокументировал кражу картин из Херсонского областного краеведческого музея
Российский оккупант сам задокументировал кражу картин из Херсонского областного краеведческого музея
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"Очевидное – невероятное. Или как российский оккупант самолично документирует собственные преступления, тем самым, помогая международным судам", - написал Соболевский.
В частности, он процитировал российский документ, согласно которому "1 апреля 2023 г. Министерством культуры Херсонской области и директором Симферопольского Центрального музея Тавриды Малыгиным Андреем Витальевичем был подписан договор о хранении ранее эвакуированных картин Херсонского областного краеведческого музея".
Чиновник отметил, что под эвакуацией подразумевается кража культурных ценностей Херсонщины во время бегства захватчиков из города под давлением Сил обороны Украины.
- За прошедшие сутки РФ выпустила 290 снарядов по Херсонщине, повреждены дома, есть погибший и раненые.
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