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"Российский ядерный террор требует более решительного ответа": Зеленский поговорил с президентом Евросовета о ЗАЭС

7 августа, 2022 воскресенье
15:20
война с Россией

Владимир Зеленский поговорил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем о российском ядерном терроризме, подготовке к саммиту Крымской платформы и макрофинансовой помощи для Украины

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере.

Владимир Зеленский в разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил обстрелы российскими военными Запорожской АЭС. Президент Украины требует от международного сообщества ввести санкции на атомную ветку российских оккупантов.

"Поговорил с Шарлем Мишелем, рассказал о ситуации на поле боя, в частности на Запорожской АЭС. Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества – санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо", - пишет Зеленский.

Также сообщается, что во время разговора положительно оценили старт экспорта зерна по морскому пути.

"Скоординировали подготовку к саммиту Крымской платформы и другим мерам. Указал на важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины", - добавил он.

  • Напомним, Институт исследования войны считает, что РФ использует ЗАЭС, чтобы сыграть на страхе европейцев перед ядерной катастрофой.
  • 5 августа примерно в 14:30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи. На одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.
  • Вечером 5 августа на территории Запорожской АЭС было зафиксировано еще три удара. "Прилетело" возле энергоблока с ядерным реактором, есть риск распыления радиоактивных веществ.
  • Оккупанты 5–6 августа ударили ракетой по Запорожью, обстреляли магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС, повредили электролинии.
  • Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.
  • Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выразил серьезную обеспокоенность произошедшим накануне обстрелом Запорожской АЭС и заявил, что это действие подчеркивает риск ядерной катастрофы
  • Рашисты продолжают ядерный терроризм на оккупированной ими ЗАЭС.

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Мир
Украина
ЕС
Владимир Зеленский
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