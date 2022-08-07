"Российский ядерный террор требует более решительного ответа": Зеленский поговорил с президентом Евросовета о ЗАЭС
Владимир Зеленский поговорил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем о российском ядерном терроризме, подготовке к саммиту Крымской платформы и макрофинансовой помощи для Украины
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере.
Владимир Зеленский в разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил обстрелы российскими военными Запорожской АЭС. Президент Украины требует от международного сообщества ввести санкции на атомную ветку российских оккупантов.
"Поговорил с Шарлем Мишелем, рассказал о ситуации на поле боя, в частности на Запорожской АЭС. Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества – санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо", - пишет Зеленский.
Также сообщается, что во время разговора положительно оценили старт экспорта зерна по морскому пути.
"Скоординировали подготовку к саммиту Крымской платформы и другим мерам. Указал на важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины", - добавил он.
- Напомним, Институт исследования войны считает, что РФ использует ЗАЭС, чтобы сыграть на страхе европейцев перед ядерной катастрофой.
- 5 августа примерно в 14:30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи. На одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.
- Вечером 5 августа на территории Запорожской АЭС было зафиксировано еще три удара. "Прилетело" возле энергоблока с ядерным реактором, есть риск распыления радиоактивных веществ.
- Оккупанты 5–6 августа ударили ракетой по Запорожью, обстреляли магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС, повредили электролинии.
- Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.
- Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выразил серьезную обеспокоенность произошедшим накануне обстрелом Запорожской АЭС и заявил, что это действие подчеркивает риск ядерной катастрофы
- Рашисты продолжают ядерный терроризм на оккупированной ими ЗАЭС.
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