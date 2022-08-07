Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере.

Владимир Зеленский в разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил обстрелы российскими военными Запорожской АЭС. Президент Украины требует от международного сообщества ввести санкции на атомную ветку российских оккупантов.

"Поговорил с Шарлем Мишелем, рассказал о ситуации на поле боя, в частности на Запорожской АЭС. Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества – санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо", - пишет Зеленский.

Также сообщается, что во время разговора положительно оценили старт экспорта зерна по морскому пути.

"Скоординировали подготовку к саммиту Крымской платформы и другим мерам. Указал на важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины", - добавил он.

Напомним, Институт исследования войны считает, что РФ использует ЗАЭС, чтобы сыграть на страхе европейцев перед ядерной катастрофой.

5 августа примерно в 14:30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи. На одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.

Вечером 5 августа на территории Запорожской АЭС было зафиксировано еще три удара. "Прилетело" возле энергоблока с ядерным реактором, есть риск распыления радиоактивных веществ.

Оккупанты 5–6 августа ударили ракетой по Запорожью, обстреляли магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС, повредили электролинии.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выразил серьезную обеспокоенность произошедшим накануне обстрелом Запорожской АЭС и заявил, что это действие подчеркивает риск ядерной катастрофы

Рашисты продолжают ядерный терроризм на оккупированной ими ЗАЭС.