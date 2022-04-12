Российский вояка Бычков из Пскова изнасиловал в Украине младенца, снимал это на видео и отправлял товарищам, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в обращении к Сейму Литвы.

"Об этом просто страшно говорить. Но это правда, это было. Установлено даже эта личность, этот российский вояка Бычков. Из Пскова. Десантник или спецназовец, отправлявший товарищам видео. Видео того, что он делает с младенцем. Как он издевается над младенцем. Вот такой российский военный. "Защитник" детей. Вот такая "спецоперация", которую спланировали в Москве. Вот такая история борьбы за "русский мир". Вот с таким теперь будет ассоциироваться российская армия, российские десантники. Из Пскова. Изнасилование младенца... Российские пропагандисты, видимо, уже начали это оправдывать. Наверняка скажут, как всегда, что этого не было, а если было, - то это защита "русскоязычных". И это преступление - как и каждое такое преступление - останется на ответственности в том числе и пропагандистов. В том числе тех, кто воспитывает таких десантников. Из Пскова. И в том числе тех в Европе, кто еще до сих пор не выключает российскую пропаганду из телесетей. И мне интересно, а как сейчас министр обороны России и другие авторы этой "спецоперации" оценивают ее вот такие результаты? После вот таких преступлений. После вот даже такого "подвига" российского солдата Бычкова? Может быть, российский министр обороны пригласит таких псковских десантников для защиты своих детей и внуков? Или не захочет такого, уважаемый господин министр? Уверен, побоится", – сказал Зеленский.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала об изнасиловании оккупантами детей в Киевской области

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