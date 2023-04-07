Российский вертолет выпустил ракеты по частному дому на Сумщине
В пятницу, 7 апреля, российские террористы использовали вертолет для обстрела частного дома в Сумской области
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
"По частному дому попали ракетами с вертолета. Около 16:12 сообщили о выпущенных вертолетом с территории РФ 4 ракеты по г. Середина-Буда. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
- Утром 7 апреля российская оккупационная армия была обстреляна из артиллерии Станислав Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали женщина и двое детей. После этого террористы нанесли удар по Бериславу.
- Российские войска также обстреляли приграничный населенный пункт в Сумской области.
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