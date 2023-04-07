Российский вертолет выпустил ракеты по частному дому на Сумщине

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"По частному дому попали ракетами с вертолета. Около 16:12 сообщили о выпущенных вертолетом с территории РФ 4 ракеты по г. Середина-Буда. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.