Российский вертолет выпустил по Сумщине 15 неуправляемых ракет

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня около 15:00 российские военные нанесли ракетный удар по Краснопольской громаде. Вражеский гвитнокрыл с территории России направил на приграничье 15 неуправляемых ракет. К счастью, обошлось без жертв и разрушений", - пишет Живицкий.

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