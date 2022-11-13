Российский вертолет выпустил по Сумщине 15 неуправляемых ракет
В субботу, 12 ноября, Россия выпустила по территории Сумской области 15 неуправляемых ракет
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сегодня около 15:00 российские военные нанесли ракетный удар по Краснопольской громаде. Вражеский гвитнокрыл с территории России направил на приграничье 15 неуправляемых ракет. К счастью, обошлось без жертв и разрушений", - пишет Живицкий.
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