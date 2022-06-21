Российский вертолет впервые нарушил воздушное пространство Эстонии

Об этом заявил представитель эстонского Минобороны Кусти Салм, сообщает Sky News.

Инцидент произошел на эстонско-российской границе у города Псков. При этом таких нарушений воздушного пространства было несколько.

"Это картина угрозы. Как мы видим российскую угрозу... Она никогда не была такой серьезной, как сейчас", — подчеркнул Салм.

По его словам, Россия также во время военных учений имитирует ракетные удары по территории Эстонии.

Позже еще один неназванный эстонский чиновник рассказал, что такие действия со стороны России не могли быть случайными, и она намеренно совершает подобные провокации.

В сообщении отмечают, что инцидент произошел всего за несколько дней до того, как главы государств и правительств 30 членов НАТО встретятся на знаковом саммите в Мадриде, где они намерены представить планы фундаментального переустройства своей обороны после войны России в Украине.

МИД Эстонии вызвал посла России в Таллин для вручения ноты по поводу недружественных действий.

21 июня МИД Эстонии также выступил с заявлением, что Россия проводит военные учения с имитацией ракетных ударов по стране.

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