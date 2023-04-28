Российский вертолет обстрелял три громады Сумщины. Повреждены жилые дома
В четверг, 27 апреля, российские террористы обстреливали 9 территориальных громад Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне совершили 27 обстрелов пограничных громад. Под огонь попали Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Шалыгинская, Свесская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская и Миропольская территориальные громады.
За сутки 27 апреля зафиксировано более 130 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов, а также пуски ракет с территории РФ.
Российский вертолет выпустил ракеты по Середино-Будской, Эсманской и Зноб-Новгородской громадах. Три жилых дома были повреждены на Эсманщине.
О разрушениях или жертвах в других громадах - не сообщают.
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