Российский вертолет обстрелял три громады Сумщины. Повреждены жилые дома

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Россияне совершили 27 обстрелов пограничных громад. Под огонь попали Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Шалыгинская, Свесская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская и Миропольская территориальные громады.

За сутки 27 апреля зафиксировано более 130 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов, а также пуски ракет с территории РФ.

Российский вертолет выпустил ракеты по Середино-Будской, Эсманской и Зноб-Новгородской громадах. Три жилых дома были повреждены на Эсманщине.

О разрушениях или жертвах в других громадах - не сообщают.