Российский вертолет обстрелял ракетами окрестности города на Сумщине, поврежден жилой дом
За день, 14 марта, российские террористы нанесли более 51 ударов по территории Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне обстреляли 3 громады в Сумской области: Белопольскую, Шалыгинскую и Середино-Будскую. Всего известно о шести вражеских обстрелах из разных видов оружия. Зафиксирован 51 прилет.
"Середино-Будская громада: утром с вертолета совершен ракетный обстрел (5 приходов) окрестностей города Середина-Буда. Обстрелом поврежден частный жилой дом", - пишет ОВА.
О повреждениях в Белопольской или Шалыгинской громадах - не сообщается.
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