Российский вертолет обстрелял ракетами окрестности города на Сумщине, поврежден жилой дом

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Россияне обстреляли 3 громады в Сумской области: Белопольскую, Шалыгинскую и Середино-Будскую. Всего известно о шести вражеских обстрелах из разных видов оружия. Зафиксирован 51 прилет.

"Середино-Будская громада: утром с вертолета совершен ракетный обстрел (5 приходов) окрестностей города Середина-Буда. Обстрелом поврежден частный жилой дом", - пишет ОВА.

О повреждениях в Белопольской или Шалыгинской громадах - не сообщается.