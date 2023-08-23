Российский вертолет Ми-8 перелетел на одну из авиабаз ВСУ: вероятно, это спецоперация ГУР
В среду, 23 августа, в сети появилась информация о том, что недавно на один из аэродромов Украины приземлился российский вертолет Ми-8, экипаж якобы сдался в плен военным ВСУ. В ГУР Минобороны предварительно подтвердили эту ифнормацию и пообещали рассказать подробности
Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов.
По его словам, эту информацию подтверждают источники издания "Цензор.Нет" в руководстве ВСУ.
Журналист добавил, что вертолет полностью цел и пополнит состав ВСУ после детального изучения его оборудования.
"Вертолет летит на низкой высоте, на малой скорости, и экипаж хорошо видит все наземные ориентиры, ошибиться на 300 км просто невозможно, это большой расход горючего. Никаких случайностей быть не может. Очевидно, имеет место первая в истории осознанная сдача в плен российского боевого вертолета! Это просто сенсация, деморализующая путинскую элиту военной авиации", - подчеркнул Бутусов.
Впоследствии источники "Украинской правды" в спецслужбах заявили, что недавно вертолет Ми-8 вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации украинской разведки.
"Это была спецоперация ГУР, которая длилась более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ". – говорится в сообщении.
Также отмечается, что вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из РФ.
Ми-8 приземлился в Харьковской области и остался на Украине. По данным УП, российский вертолет уже в Киеве.
Что говорят в ГУР
В эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал сообщение о том, что российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем прилетел в Украину и сдался ВСУ.
По его словам, предварительно такая информация есть.
"Официальная информация будет. Немножко надо подождать, ведется работа, и с экипажем в том числе. Все хорошо, новости будут", - заявил он.
- В мае во временно оккупированном Крыму был поврежден боевой вертолет оккупантов Ми-8. Инцидент произошел на аэродроме "Кача" вблизи Севастополя.
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