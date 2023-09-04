Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море, — росСМИ
Сегодня стало известно, что утром 1 сентября российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море, экипаж удалось спасти
Об этом пишет российский телеграм-канал BAZA.
Издание , ссылаясь на собственные источники в спасательных службах, заявляет, что вертолет упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря, примерно в 1,5 км от береговой линии. По предварительной версии, причиной падения стали сложные метеоусловия – в районе был сильный туман.
Отмечается, что на борту находились два члена экипажа, обоих удалось спасти.
- Во вторник, 29 августа, в Челябинской области РФ упал вертолет Ми-8, принадлежавший ФСБ. На его борту находились 3 человека, все погибли.
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