Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море, — росСМИ

Об этом пишет российский телеграм-канал BAZA.

Издание , ссылаясь на собственные источники в спасательных службах, заявляет, что вертолет упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря, примерно в 1,5 км от береговой линии. По предварительной версии, причиной падения стали сложные метеоусловия – в районе был сильный туман.

Отмечается, что на борту находились два члена экипажа, обоих удалось спасти.