Об этом пишет агентство Associated Press, со ссылкой учёных-международников.

Минобороны России в четверг заявило, что после "прямого попадания" ракеты Искандер по военному эшелону на станции Чаплино в Днепропетровской области "уничтожено более 200 военнослужащих резерва ВСУ" и 10 единиц военной техники, "направлявшихся в зону боевых действий на Донбассе".

Побывавший в Чаплино журналист Associated Press сообщил, что нет никаких видимых признаков того, что украинские военнослужащие были среди жертв. Однако среди погибших есть дети.

Железнодорожный вокзал, как правило, является гражданским объектом и не должен быть объектом нападения, сказала агентству профессор Центра глобальных отношений Нью-Йоркского университета Дженнифер Трехан.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук говорил, что сгорели пять вагонов поезда, который вез во Львов эвакуированные из города Покровска Донецкой области. Среди погибших – семья, в том числе 17-летняя девушка. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко говорил, что 11-летний мальчик погиб под завалами дома рядом со станции, а шестилетний ребенок – в результате возгорания автомобиля у вокзала.

Даже если бы среди погибших были некоторые военнослужащие, удар все равно нарушает законы войны, если наносит несоответствующий ущерб гражданскому населению, считает Associated Press. Профессор юридического факультета Вандербильтского университета Майкл Ньютон объяснил: военным преступлением может считаться удар по небольшой группе военных, жертвами которого стало большое количество мирных граждан.

Бывший офицер британской военной разведки и преподаватель военной стратегии и права Фрэнк Ледвидж обратил внимание на то, что Искандер – дорогое высокоточное оружие, которое не используется для "тривиальных" задач. Это дает ему основания предполагать, что был нанесен умышленный удар по гражданскому объекту, а целью якобы было "нарушение железнодорожного движения гражданских лиц по всей Украине".

Напомним, российский обстрел жилищного сектора и железнодорожной станции в поселке Чаплино Днепропетровской области произошел 24 августа: погибли 25 человек, из них четверо – дети.

В апреле более 50 человек, в том числе дети, погибли в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Тогда также погибли люди, покидавшие Донбасс. Россия утверждала, что не имеет отношения к удару.

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