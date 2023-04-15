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Российский удар по Славянску повредил 50 домов, - Зеленский

15 апреля, 2023 суббота
23:05
Война с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский удар по Славянску, 14 апреля, повредил и разрушил более 50 жилых домов

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"В Славянске на Донбассе сейчас еще продолжается поисковая операция после произошедшего вчера российского ракетного удара. Есть информация, что под завалами домов – еще тела погибших, к сожалению… Только один этот удар террористов повредил и разрушил более 50 жилых домов, из них более как 30 - многоквартирные. Раненых - более 20 человек, по состоянию на это время - погибших уже 11. Среди них совсем маленький ребенок - мальчик 21-го года рождения. Мои соболезнования родным, всем, кто потерял близких... Никому из тех, кто виноват в этой агрессии нельзя ничего прощать и забывать", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

  • Днем 15 апреля из-под завалов пятиэтажки в Славянске Донецкой области спасатели извлекли тела еще двух погибших - мужчины и женщины. Накануне российские террористы обстреляли город, взрывы прогремели недалеко от школы.
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