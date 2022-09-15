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Российский удар по дамбе в Кривом Роге: подтоплены 112 домов, повреждены водоводы и электролинии

15 сентября, 2022 четверг
09:49
война с Россией

В результате российского удара по дамбе в Кривом Роге подтоплено 112 домохозяйств, почти 5 тыс. человек без воды. В ОВА призывают местных эвакуироваться

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .

В Кривом Роге всю ночь убирали воду, разлившуюся после российского ракетного удара по гидротехническим сооружениям. По уточненной информации, оккупанты били ракетами "Искандер" и "Калибр".

В результате обстрела уровень воды в участках Ингульца поднялся от 1 до почти 2 метров. По состоянию на 07:40 его понизили на 13 см. Спасатели и аварийные службы продолжают работать.

"Подтоплены 112 частных домов и домохозяйств. Люди эвакуированы. Из-за ракетного удара повреждены несколько водоводов. В Софиевской громаде без воды почти 5 тыс. человек. Восстановительные работы продолжаются", - добавил глава ОВА.

Руководитель Криворожской военной администрации Александр Вилкул рассказал в телеграме , что сейчас идет ликвидация последствий обстрела крылатыми ракетами "Искандер" и "Кинжал". Ночью произошло два подрыва дамбы в районе Черногорки. Уровень воды в местах подтопления стал спадать.
Однако Александр Вилкул призывает жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районах эвакуироваться. Он опасается, что в результате ракетных обстрелов плотины река Ингулец может выйти из берегов.
Глава Днепропетровской ОВА написал в телеграме , что по состоянию на 08:50 уровень воды в Ингульце снизился на 40 см и продолжает падать.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал , что местные власти организовали четыре пункта сбора граждан для эвакуации в безопасную зону, а гээсчаэсники спасли 11 человек.
"Я писал, что утечка объемов воды достигла 100 м кубических. В результате такого прорыва уровень воды в реке Ингулец повысился от 100 до 190 см. Понимая проблему, для понижения уровня воды пришлось взрывать часть гидротехнических сооружений, ниже по течению", – заметил он.
Также удалось поставить первый затвор-шандор и зафиксировать снижение уровня воды на всех участках на 4–6 см. После установки второго затвора уровень воды упал на 40 см.
"Работаем над полной локализацией утечки. Ситуация контролируемая, и уже в ближайшее время проблема будет устранена. Нет таких ракет, которые могли бы попасть в наше желание победить", - подчеркнул Кирилл Тимошенко.
  • 14 сентября россияне нанесли 8 ракетных ударов по Кривому Рогу. В результате обстрела было повреждено гидротехническое сооружение, река Ингулец вышла из берегов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары по Кривому Рогу – это попытка затопить город.
  • Глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко рассказал, что после российского ракетного удара по гидросооружениям в Кривом Роге не будет затоплений и прекращения водоснабжения.
  • Жительница Кривого Рога Анжелика Ковалева рассказала, что после обстрелов люди замечают подъем уровня воды в реке Ингулец.
  • Оперативное командование "Юг" сообщило, что Кривой Рог обстреляли семью крылатыми ракетами "Искандер" и "Калибр", повредили гидротехнический объект, транспортную инфраструктуру.
  • 15 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал терактом и военным преступлением ракетный удар России по дамбе в Кривом Роге.

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