Российский удар по дамбе в Кривом Роге: подтоплены 112 домов, повреждены водоводы и электролинии
В результате российского удара по дамбе в Кривом Роге подтоплено 112 домохозяйств, почти 5 тыс. человек без воды. В ОВА призывают местных эвакуироваться
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .
В Кривом Роге всю ночь убирали воду, разлившуюся после российского ракетного удара по гидротехническим сооружениям. По уточненной информации, оккупанты били ракетами "Искандер" и "Калибр".
В результате обстрела уровень воды в участках Ингульца поднялся от 1 до почти 2 метров. По состоянию на 07:40 его понизили на 13 см. Спасатели и аварийные службы продолжают работать.
"Подтоплены 112 частных домов и домохозяйств. Люди эвакуированы. Из-за ракетного удара повреждены несколько водоводов. В Софиевской громаде без воды почти 5 тыс. человек. Восстановительные работы продолжаются", - добавил глава ОВА.
- 14 сентября россияне нанесли 8 ракетных ударов по Кривому Рогу. В результате обстрела было повреждено гидротехническое сооружение, река Ингулец вышла из берегов.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары по Кривому Рогу – это попытка затопить город.
- Глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко рассказал, что после российского ракетного удара по гидросооружениям в Кривом Роге не будет затоплений и прекращения водоснабжения.
- Жительница Кривого Рога Анжелика Ковалева рассказала, что после обстрелов люди замечают подъем уровня воды в реке Ингулец.
- Оперативное командование "Юг" сообщило, что Кривой Рог обстреляли семью крылатыми ракетами "Искандер" и "Калибр", повредили гидротехнический объект, транспортную инфраструктуру.
- 15 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал терактом и военным преступлением ракетный удар России по дамбе в Кривом Роге.
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