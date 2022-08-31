Об этом заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Укринформ .

"Пока не опознанными остаются три человека: двое мужчин и тело, пол которого еще не установлен", - пояснил он.

По словам спикера прокуратуры, тела существенно повреждены, поэтому для их идентификации нужно делать ДНК-экспертизы.

Вечером 17 августа российский агрессор ударил по жилому дому в Салтовском районе Харькова.

В городе объявили 19 августа днем траура по погибшим в результате ракетных ударов.

20 августа число погибших в результате российских обстрелов возросло до 18 человек .

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