Российский удар "искандером" по общежитию в Харькове: три человека остаются не опознанными
В Харькове еще не узнали троих погибших от российского удара "искандером" по общежитию для слабослышащих 17 августа
Об этом заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Укринформ .
"Пока не опознанными остаются три человека: двое мужчин и тело, пол которого еще не установлен", - пояснил он.
По словам спикера прокуратуры, тела существенно повреждены, поэтому для их идентификации нужно делать ДНК-экспертизы.
- Вечером 17 августа российский агрессор ударил по жилому дому в Салтовском районе Харькова.
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- 20 августа число погибших в результате российских обстрелов возросло до 18 человек .
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