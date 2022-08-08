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Эксклюзив

"Российский туризм опасен для Грузии": командир "Грузинского легиона" Мамулашвили предостерег по поводу провокаций

8 августа, 2022 понедельник
15:07
Мир

Мамука Мамулашвили, основатель и командир "Грузинского национального легиона", считает, что грузинское правительство сотрудничает с российскими спецслужбами и помогает сегодня России оккупировать Грузию

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Я могу сказать, что в течение 10 лет не был задержан ни один российский агент грузинскими спецслужбами, это говорит о том, что власти Грузии сотрудничают с российскими спецслужбами. Так что говорить об этих 200 тысячах туристов, приехавших посетить Грузию, будет лишним. Большая часть из них являются провокаторами, которые уже в магазинах и гостиницах просят разговаривать с ними по-русски, говоря об ущемлении русского языка. И однажды это может превратиться в достаточно серьезную провокацию, которую сможет использовать Россия для еще одного вторжения в Грузию", - пояснил командир "Грузинского национального легиона".

Мамука Мамулашвили отметил, что российский туризм очень опасен для Грузии.

"Но дело в том, что грузинское правительство очень плотно сотрудничает с российским политическим режимом и помогает сегодня оккупировать Грузию", – подчеркнул Мамулашвили.

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2022, понедельник
8 августа
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