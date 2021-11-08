Российский телеканал показал пропагандистский фильм об Украине с участием Ющенко, Шария и Кузьмина

Об этом сообщает Детектор медиа.

Канал RT позиционирует фильм так: "Фильм "Украина - вечное настоящее" - это рассказ о трех десятилетиях независимости Украины, который рассказали американскому режиссеру бывшие украинские чиновники".

В фильме приняли участие Виктор Ющенко, Валерий Пустовойтенко, Александр Мороз, а также Ренат Кузьмин, Андрей Деркач, Виктор Суслов и Анатолий Шарий

Так, Ренат Кузьмин рассказывает в фильме об "огромном сходстве Украины и нацистской Германии", Шарий - об "отсутствии независимости Украины", нардеп Андрей Деркач - о "контроле над Украиной структурами Сороса".

Как отмечается, все спикеры общались с американкой Симоной Манджанте Пападопулос – женой Джорджа Пападопулоса, политического консультанта в штабе Трампа, признанного виновным в том, что лгал ФБР по связям и контактам Трампа с представителями РФ.





Фильм был создан к совещанию независимости Украины продакшн Global 3 Pictures, основателем которого является режиссер и продюсер Игорь Лопатенок. Это четвертый фильм, к созданию которого он причастен. Первым был "Бойня на Майдане", затем "Украина в огне" и "Нерассказанная история Украины". Он также был продюсером еще одного проекта – "Интервью с Путиным" в четырех частях. Во всех трех последних проектах — об Украине — в качестве продюсера и интервьюера также участвовал Оливер Стоун.

Отмечается, что фильм продвигался за деньги в небольших американских СМИ с помощью одинаковых статей. В них сообщалось, что "создатели фильма развенчали наиболее устоявшиеся мифы, которые постоянно использовались политической элитой Украины для манипулирования сознанием избирателей - в том числе, о необоснованных планах членства в НАТО и ЕС, а также о необходимости продажи земли и других вопросов".

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