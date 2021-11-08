Российский телеканал показал пропагандистский фильм об Украине с участием Ющенко, Шария и Кузьмина
Российский государственный канал RT показал фильм под названием "Украина – вечное настоящее", в котором приняли участие третий президент Украины Виктор Ющенко, эксспикер Верховной Рады Александр Мороз, нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, пророссийский блоггер Анатолий Шарий
Об этом сообщает Детектор медиа.
Канал RT позиционирует фильм так: "Фильм "Украина - вечное настоящее" - это рассказ о трех десятилетиях независимости Украины, который рассказали американскому режиссеру бывшие украинские чиновники".
В фильме приняли участие Виктор Ющенко, Валерий Пустовойтенко, Александр Мороз, а также Ренат Кузьмин, Андрей Деркач, Виктор Суслов и Анатолий Шарий
Так, Ренат Кузьмин рассказывает в фильме об "огромном сходстве Украины и нацистской Германии", Шарий - об "отсутствии независимости Украины", нардеп Андрей Деркач - о "контроле над Украиной структурами Сороса".
Как отмечается, все спикеры общались с американкой Симоной Манджанте Пападопулос – женой Джорджа Пападопулоса, политического консультанта в штабе Трампа, признанного виновным в том, что лгал ФБР по связям и контактам Трампа с представителями РФ.
Фильм был создан к совещанию независимости Украины продакшн Global 3 Pictures, основателем которого является режиссер и продюсер Игорь Лопатенок. Это четвертый фильм, к созданию которого он причастен. Первым был "Бойня на Майдане", затем "Украина в огне" и "Нерассказанная история Украины". Он также был продюсером еще одного проекта – "Интервью с Путиным" в четырех частях. Во всех трех последних проектах — об Украине — в качестве продюсера и интервьюера также участвовал Оливер Стоун.
Отмечается, что фильм продвигался за деньги в небольших американских СМИ с помощью одинаковых статей. В них сообщалось, что "создатели фильма развенчали наиболее устоявшиеся мифы, которые постоянно использовались политической элитой Украины для манипулирования сознанием избирателей - в том числе, о необоснованных планах членства в НАТО и ЕС, а также о необходимости продажи земли и других вопросов".
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